Die Aquarea Wärmepumpen der neuen K-Serie von Panasonic nutzen das moderne Kältemittel R32 und wurde insbesondere für den Einsatz in Neubauten und Niedrigenergiehäusern konzipiert. Mit einem verbesserten SCOP von bis zu 5,12 arbeiten sie noch sparsamer und können selbst bei niedrigen Außentemperaturen hohe Leistungswerte erreichen, die jedem Bedarf gerecht werden. Dabei sorgt eine Bluefin-Beschichtung am Verdampfer für ein schnelleres Abtauen und schützt gleichzeitig bei extremen Witterungsbedingungen.

Praktische Split-Bauweise

Außengerät und Innengerät der Aquarea K-Serie sind über Kühlmittelleitungen miteinander verbunden. Dank der Kältemittelverbindung können größere Distanzen überwunden werden als bei einem hydraulischen Anschluss. So lässt sich der Standort des Außengerätes sehr flexibel wählen.

Effizienz und geräuscharmer Betrieb

Die Geräte arbeiten mit COPs von bis zu 3,64 (A2/W35) äußerst effizient und können selbst bei niedrigen Außentemperaturen von -10 °C noch Wassertemperaturen bis zu 60 °C liefern. Selbst bei einer Außentemperatur von -25 °C kommt die neue K-Serie ohne Zuhilfenahme des Heizstabs aus. Die Geräte zeichnen sich zudem durch einen noch geringeren Geräuschpegel aus, der um bis zu -8 dB(A) niedriger ist als bei den Vorgängermodellen. So können die Geräte noch flexibler z. B. auch in eng bebauten Gebieten eingesetzt werden.

Intuitive Bedienung und intelligente Steuerung

Der neue Regler der K-Serie ist intuitiv zu bedienen und sorgt mit intelligenter Steuerung für mehr Effizienz. Endkunden profitieren von der Möglichkeit des Reglers, den Energieverbrauch der Anlage kontinuierlich überwachen und ihr Heizverhalten entsprechend anpassen zu können. Die neue intelligente Bivalenzregelung mit Stromtariflogik garantiert kosteneffizienten Betrieb. Darüber hinaus lässt sich der Regler an die vielfältigsten Anforderungen anpassen. Mit Hilfe der optionalen Zusatzplatine können die Geräte mit PV-Modulen synchronisiert werden und so die Nachfrage nach Heizung, Kühlung und Warmwasserproduktion an den Ertrag der PV-Module angepasst werden. Ein weiteres Zusatzmodul macht die Steuerung auch smart-grid-ready.

Fernsteuerung über die Cloud

Fachhandwerksbetriebe können die kostenlose Aquarea Service Cloud von Panasonic nutzen, um die Anlagen in Echtzeit über das Internet fernzusteuern und zu überwachen. Sie haben Zugriff auf Statistiken, Historie und Systeminformationen und können so sicherstellen, dass die Anlagen immer optimal laufen. Endbenutzer profitieren von der ebenfalls kostenlosen Aquarea Smart Cloud, die eine intuitive Steuerung der Wärmepumpen über Smartphone, Tablet oder Computer ermöglicht.