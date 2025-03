Der FC Barcelona und Panasonic Heating & Cooling Solutions haben einen Sponsorenvertrag unterzeichnet, der das japanische multinationale Unternehmen für vier Spielzeiten bis zum 30. Juni 2028 zum neuen „Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenlieferanten“ des Espai Barça macht.

Das Espai Barça mit dem Stadion Spotify Camp Nou ist ein neuer und innovativer Sportkomplex und damit ein zentrales Projekt, um den Platz des FC Barcelona an der Spitze der Sportwelt zu festigen. Mit dieser Partnerschaft gewinnt Espai Barça einen weiteren strategischen Partner, der mit Präzisionstechnologie und hoher Luftqualität in den neuen Gebäuden für maximale Energieeffizienz sorgt, um allen Mitgliedern und Fans, die das Spotify Camp Nou besuchen, den größtmöglichen Komfort zu bieten.

Im Rahmen des Sponsoring-Programms für das zukünftige Spotify Camp Nou wird Panasonic Heating & Cooling Solutions nachhaltige Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen mit Luftreinigung (unter Verwendung der nanoeTM X-Technologie) und Wärmepumpensystemen der neuesten Generation für jeden Raum des renovierten Domizils der Blaugrana liefern.

Auch in besonders sensiblen Bereichen, wie Serverräumen oder Sendeeinrichtungen, wird die präzise und zuverlässige Klimatechnik von Panasonic einen sicheren Betrieb gewährleisten.

Die Partnerschaft ist ein integraler Bestandteil des speziell für das Espai Barça entwickelten Sponsoringprogramms. Als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Geschichte des FC Barcelona bietet es neue Geschäftsmöglichkeiten sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich. Durch die globale Ausstrahlung des Vereins erhält Panasonic eine exklusive Plattform, um seine nachhaltigen HLK-Technologien auf internationaler Ebene zu präsentieren.

Espai Barça: Ein Meilenstein für den modernen Sport

Espai Barça ist ein visionäres Projekt, das die Umgestaltung des legendären Spotify Camp Nou umfasst. Ziel ist die Schaffung des modernsten Sportkomplexes im Zentrum einer Metropole, der hohen Komfort für nahezu 105.000 Zuschauer bietet. Panasonic stattet jeden Bereich des neuen Stadions mit innovativen HLK-Lösungen aus, um höchste Energieeffizienz, optimale Luftqualität und nachhaltige Heizung- und Kühlung sicherzustellen.

Erklärung des Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta

„Die Allianz mit Panasonic zeigt die Entschlossenheit des Clubs, das Spotify Camp Nou mit der hochwertigsten Technologie auf dem Markt auszustatten. Der Komfort der Mitglieder und Fans steht dabei im Mittelpunkt. Sie sollen einen Spieltag in der modernisierten Anlage in vollen Zügen genießen können. Die Vereinbarung mit Panasonic stellt sicher, dass jeder Bereich des Stadions so komfortabel wie möglich ist, um das bestmögliche Matchday-Erlebnis zu bieten.“

Erklärung von Hiroshi Komatsubara, CEO von Panasonic Heating & Cooling Europe

„Wir sind stolz darauf, an diesem neuen Projekt des FC Barcelona beteiligt zu sein, das zweifellos zu einem globalen Maßstab für moderne Infrastruktur werden wird. Panasonic unterstützt das Engagement des Clubs für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und trägt mit seinen innovativen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen zur Gestaltung des neuen Stadions bei. Dank modernster Technologie gewährleisten diese Systeme höchsten Komfort, exzellente Innenraumluftqualität und geringe CO2-Emissionen und setzen damit neue Standards für Großprojekte in fortschrittlichen Metropolen weltweit.“