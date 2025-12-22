Der neue Kaltwassersatz ECOi-W R290 von Panasonic wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben. Mit einer Kühlleistung von bis zu 31,7 kW im Kaltwasserbetrieb und einer Heizleistung von bis zu 35,4 kW im Wärmepumpenbetrieb ist der neue Kaltwassersatz ideal für die Klimatisierung und die Beheizung von gewerblichen Gebäuden und industriellen Anwendungen.

Das Gerät erreicht einen SEER von 4,33 und einen SCOP von 3,54, was der Energieeffizienzklasse A+ entspricht. Dies wird u.a. durch den Einsatz eines innovativen Plattenwärmeübertragers und eines leistungsstarken Scrollverdichters erreicht. Ein intelligentes Steuerungssystem bietet zudem eine ausgezeichnete Systemregelung und ein optimiertes Teillastverhalten.

Für weitere Effizienzgewinne kann ECOi-W R290 mit einer Pumpe mit variabler Drehzahl ausgestattet werden. Diese passt sich automatisch der benötigten Kapazität an und reduziert den jährlichen Energieverbrauch im Vergleich zu einer Pumpe mit fester Drehzahl um bis zu 70 %. Für einen noch sparsameren Betrieb lässt sich das Gerät zudem mit einer Drehzahlregelung für den Ventilator bestücken, die über den Verflüssigungsdruck gesteuert wird.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, minimiert ein intelligentes Expansionsventil die Überhitzung des Verdampfers. Die elektronisch gesteuerte Sicherheitsbelüftung sorgt zudem dafür, dass der Betrieb sofort gestoppt und ein Alarm ausgelöst wird, wenn R290 vom Gas-Sensor erkannt wird. Das in sich geschlossene Belüftungssystem garantiert dann eine sichere Entlüftung des Gases nach außen. Die optimierte Wärmeübertragung im Verflüssiger ermöglicht eine Reduzierung der Kältemittelfüllung um 50%, was weniger als 3 kg R290 bedeutet.

Dank erweiterter Betriebsgrenzen lässt sich ECOi-W R290 sehr flexibel einsetzen: Bis zu einer Außentemperatur von 40 °C kann der Kaltwassersatz Temperaturen von bis zu -15 °C zur Verfügung stellen. Im Wärmepumpenbetrieb liefert das Gerät bis -20 °C Außentemperatur eine Warmwassertemperatur von bis zu 45 °C. Bei 0 °C erreicht die ECOi-W R290 Wassertemperaturen von 60 °C.

Trotz seiner hohen Leistung benötigt der Kaltwassersatz lediglich eine Stellfläche von einem Quadratmeter, was ihn zu einer platzsparenden Lösung für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen macht.

Der neue Panasonic ECOi-W Kaltwassersatz 35 kW mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von nur 3 und weitere Leistungsgrößen werden im Laufe des Jahres verfügbar sein.