Panasonic bietet mit dem neuen Kompakt-Kombi-Hydromodul für die Aquarea Split-Wärmepumpen der K- und L-Serie eine smarte und platzsparende Lösung für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Das Gerät fasst die gesamte Inneninstallation in einem kompakten Gehäuse mit einer Stellfläche von 599 x 602 mm zusammen und kommt ohne Pufferspeicher aus. Im Zusammenspiel mit den neuen R290 Luft/Wasser-Wärmepumpen der L-Serie erreicht das All-in-One-Wärmepumpensystem selbst bei Außentemperaturen von -10 °C noch Wasserausgangstemperaturen von bis zu 75 °C.

Aufgrund seiner kompakten Standardabmessungen findet das Gerät mühelos Platz in einer Küchenzeile oder einem Hauswirtschaftsraum. Dank seines cleveren Designs kann das Kombi-Hydromodul sogar in kleinsten Räumen problemlos installiert werden.

Mit einer Höhe von 1642 mm bietet das Gehäuse zudem ausreichend Platz nach oben, um darauf das kompakte Panasonic-Lüftungsmodul für die kontrollierte Wohnraumlüftung zu installieren. Durch die intelligente Platzierung und Anordnung der Geräte wird der verfügbare Platz optimal genutzt und lässt sogar noch Raum für eine unkomplizierte Montage.

Das kompakte Kombi-Hydromodul von Panasonic setzt auf hochwertige Komponenten, wie den wartungsfreien Edelstahlspeicher mit einem Fassungsvermögen von 185 Litern, der mit der innovativen Panasonic U-Vacua™ Dämmung isoliert ist. Diese Technologie erreicht eine 19-fach bessere thermische Isolationsleistung als herkömmlicher Polystyrol-Schaumstoff und spart somit Platz und Energie. Die eingebaute Fremdstromanode schützt den Speicher vor Korrosion und sorgt so für lange Haltbarkeit.

Das Bedienpanel auf der Vorderseite ist abnehmbar, so dass es beispielsweise im Wohnzimmer oder in anderen Räumen installiert werden kann. Mit der kostenlosen Aquarea Smart Cloud lässt sich die Heizungsanlage einfach über ein Smartphone steuern. Der Fachhandwerker kann zudem über die Aquarea Service Cloud per Fernwartung auf die Anlage zugreifen.

In Kombination mit den Aquarea-Außengeräten der K-Serie, die mit dem modernen Kältemittel R32 arbeiten, erreichen die neuen Kompakt-Kombi-Hydromodule Wasseraustrittstemperaturen von 60 °C bei SCOPs von bis zu 5,12.