Anfang September präsentierte sich die Marke Panasonic auf der IFA in Berlin. Im Fokus standen vor allem Lösungen zur Verringerung des CO₂-Fußabdrucks von Privatpersonen und Unternehmen. Neben innovativer Unterhaltungselektronik zeigte der Hersteller seine neuesten Entwicklungen im Bereich Wärmepumpen und Klimaanlagen. Gerätegattungen, die zukünftig noch mehr in den Fokus von Politik und Gesellschaft rücken werden. Denn Wärmepumpen wie auch Klimaanlagen können heizen und ziehen einen Großteil der benötigten Energie aus der Umgebungsluft. So lässt sich der Energieverbrauch sowie der Ausstoß von CO 2 bei der Beheizung von Gebäuden deutlich reduzieren.

Darüber hinaus präsentierte Panasonic Technologien und Projekte zur eigenen Klimaneutralität bis 2030. Vor diesem Hintergrund wurde auch das Standkonzept und -design neu entwickelt mit dem Ziel, den CO 2 -Fußabdruck deutlich zu reduzieren. So konnten die CO 2 -Emissionen um 71 Prozent und damit 140 Tonnen im Vergleich zum Messestand von 2019 vermindert werden, wie Berechnungen nach dem GHG (Green House Gas) Protocol zeigen.

Auf 5.000 m² präsentierte Panasonic unter anderem die Etherea-Raumklimageräte, die für angenehme Temperaturen im Raum sorgen und mit dem integrierten Luftreinigungssystem nanoe™ X zusätzlich Schadstoffe, Allergene, Gerüche und Viren - unter anderem auch SARS-CoV-2 - hemmen können.