Panasonic hat sich in den letzten Jahren mit dem Luftreinigungssystem nanoe™X auch einen Namen in Bereich der Luftreinigungstechnik gemacht. nanoe™X arbeitet ohne Filter und nutzt zur Luftreinigung Hydroxylradikale, wie sie auch in der Natur vorkommen. Der erneut optimierte nanoe™X-Generator Mark 3 stößt mit 48 Billionen die fünffache Menge an reinigenden Hydroxylradikalen pro Sekunde im Vergleich zum Vorgänger aus und geht so noch schneller und effektiver gegen Verunreinigungen in der Luft, wie Viren, Bakterien, Allergene, Schimmel und Gerüche vor. Mit der VRF-Rastermaß-Kassette MY3 und den neuen Etherea-Wandklimageräten präsentiert Panasonic die ersten Geräte mit dieser Technik. Beide Innengeräte nutzen nanoe™X nicht nur für die Luftreinigung. Nach beendetem Kühl- oder Heizbetrieb wird das Innere der Geräte automatisch gereinigt und getrocknet. So hindert nanoe™X Schimmelwachstum und garantiert stets hygienischen Betrieb.

VRF-Rastermaß-Kassetten MY3 mit nanoe™X-Generator Mark 3

Die neuen VRF-Rastermaß-Kassetten MY3 sind mit 250 mm Höhe besonders für niedrige Zwischendecken geeignet und fügen sich mit einer Deckenblende von nur 30 mm unauffällig und elegant in die Umgebung ein. Vier individuell steuerbare Ausblaslamellen sorgen zudem für eine perfekte Luftverteilung ohne das Gefühl von kalter Zugluft.

Darüber hinaus bieten die Geräte eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine unkomplizierte, intuitive Bedienung und Steuerung, wie den intelligenten, vielseitigen Panasonic CONEX-Controller, die AC Smart Cloud und AC Service Cloud sowie VRF Smart Connectivity+.

Auch die neuen Raumklimageräte der Etherea Z-Serie werden mit der neusten Generation des nanoe™X-Luftreinigungssystems ausgeliefert. Im Betrieb erreichen die Geräte die höchste Energieeffizienzklasse A+++. Darüber hinaus bieten die Klimageräte mit integriertem WLAN und Bluetooth in Kombination mit der intuitiven App-Steuerung eine verbesserte Konnektivität. Mit einer Gehäusebreite von nur 870 mm und Farbvarianten in Mattweiß und Graphitgrau integrieren sie sich in jedes Interieur. Sie können jetzt bis -20 Grad heizen und sind über die ganze Produktrange noch effizienter geworden, was sich insbesondere bei der Heizungsunterstützung auszahlt. Zusätzlich zur automatischen Geräteinnenreinigung mit nanoe™X sorgt eine spezielle Beschichtung des neuen Querstromventilators für noch mehr Hygiene. Diese verhindert, dass sich an den Oberflächen Staub ansammelt und bestimmte Bakterien und Schimmelsporen bilden.

Natürliche Luftreinigung mit Hydroxylradikalen

nanoe™X nutzt zur Luftreinigung Hydroxylradikale. Diese kommen auch in der Natur vor und spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre. Da die von nanoe™X erzeugten Hydroxylradikale von winzigen Wassertröpfchen umschlossen sind, verlängert sich ihre Lebensdauer von normalerweise weniger als 1 Sekunde in der Natur auf mehr als 600 Sekunden (also 10 Minuten). Das erhöht die Wirksamkeit immens. Dank dieser Technik entfalten die Hydroxylradikale ihre Wirkung überall im Raum und sorgen so für ein gesundes Klima. Da die Größe der erzeugten Partikel im Nanobereich liegt, können sogar dicht gewebte Stoffe also auch Vorhänge und Teppiche durchdrungen und dort Schadstoffe und Gerüche eliminiert werden.

nanoe™X Mark 3 ist genauso wie seine Vorgänger komplett wartungsfrei. Der Energieverbrauch der reinen Luftreinigungsfunktion im "Nur-Lüfter-Modus" ist zudem sehr gering. Während filterbasierte Reinigungssysteme die Luft nur säubern, wenn sie diese durch den Filter ziehen, werden bei nanoe™X die Hydroxylradikale gleichmäßig und sanft im Raum verteilt und wirken dort in der Luft und auf Oberflächen.