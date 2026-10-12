Der neue Markenauftritt läutet die nächste Etappe der Wachstumsstrategie von Panasonic in Europa ein, flankiert durch erhebliche Investitionen in regionale Fertigung, F&E und Qualifizierung

Panasonic Heating & Cooling hat seine europäischen Aktivitäten durch eine neue, eigenständige Organisationsstruktur sowie umfangreiche Investitionen in regionale Fertigung, F&E und Qualifizierung gestärkt. Ausdruck dieser Neuausrichtung ist die Einführung eines neuen Logos und eines modernisierten visuellen Erscheinungsbilds.

Der neue Auftritt der Marke folgt auf die Gründung der Panasonic HVAC & CC Co., Ltd. am 1. April 2026, mit der Panasonic seine weltweiten Aktivitäten in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kühlkette in einer eigenständigen Organisation zusammengeführt hat. Diese konzentriert sich auf Heiz- und Kühllösungen rund um Luft, Wasser und die Frischhaltung von Lebensmitteln.

In Europa spiegelt die weiterentwickelte Markenidentität das fortwährende Engagement von Panasonic für Innovation, Nachhaltigkeit und langfristigen Kundennutzen wider. Sie verbindet die Kompetenz eines globalen Konzerns mit Lösungen, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind – angesichts der wachsenden Bedeutung, die Kunden Energieeffizienz, Dekarbonisierung, Elektrifizierung sowie verantwortungsvollem Heizen und Kühlen beimessen.

Zu den jüngsten Beispielen zählt die Erweiterung und Modernisierung des Wärmepumpenwerks von Panasonic im tschechischen Pilsen mit einem Investitionsvolumen von 320 Mio. Euro.

Der Standort Pilsen bringt Produktion und F&E näher an die europäischen Kunden und wird als Netto-Null-Standort betrieben – unterstützt durch den Bezug von Ökostrom, eine 1-MW-Photovoltaik-Dachanlage, ein intelligentes Gebäudemanagement sowie Maßnahmen zur Ressourceneffizienz.

Die breitere europäische Präsenz von Panasonic umfasst zudem Investitionen in spezialisierte Fertigungs-, F&E- und Schulungseinrichtungen in der gesamten Region:

Pilsen, Tschechien: Erweiterung der Wärmepumpenproduktion mit einem Volumen von 320 Mio. Euro für die Fertigung von Systemen wie der Aquarea M-Serie.

Erweiterung der Wärmepumpenproduktion mit einem Volumen von 320 Mio. Euro für die Fertigung von Systemen wie der Aquarea M-Serie. Tillières-sur-Avre, Frankreich: F&E- und Fertigungskapazitäten für wassergeführte und spezialisierte HLK-Lösungen.

F&E- und Fertigungskapazitäten für wassergeführte und spezialisierte HLK-Lösungen. Barlassina, Italien: F&E und Fertigung für gewerbliche HLK-Lösungen, ergänzt durch ein eigenes Schulungszentrum.

F&E und Fertigung für gewerbliche HLK-Lösungen, ergänzt durch ein eigenes Schulungszentrum. Polen: F&E- und Fertigungskapazitäten für gewerbliche Kältetechnik und CO₂-Kältelösungen.

F&E- und Fertigungskapazitäten für gewerbliche Kältetechnik und CO₂-Kältelösungen. Cardiff, Großbritannien: Demonstrationszentrum für erneuerbare Energien, in dem systemübergreifende Heiz- und Energielösungen im Praxiseinsatz gezeigt werden.

Enrique Vilamitjana, Geschäftsführer von Panasonic Heating & Cooling Europe, betont: „Der Heiz- und Kühlbedarf in Europa verändert sich rasant. Kunden suchen nach Lösungen, die den Energieverbrauch senken, die Dekarbonisierung unterstützen und langfristig zuverlässigen Komfort bieten. Mit unserem neuen Markenauftritt präsentieren wir uns als Unternehmen, das die weltweite technologische Kompetenz von Panasonic mit für den europäischen Markt relevanten Lösungen verbindet.“

Vilamitjana ergänzt: „Diese Weiterentwicklung der Marke baut auf der über 100-jährigen Ingenieurstradition von Panasonic auf und spiegelt zugleich unsere kontinuierlichen Investitionen in die Zukunft wider. Durch den Ausbau unserer europäischen Fertigungs-, F&E- und Schulungskapazitäten können wir unsere Fähigkeit stärken, schneller, passgenauer und resilienter auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Zugleich stellen wir damit unser langfristiges Engagement für die Region unter Beweis.“

Mit effizienten Heiz-, Kühl- und Kältetechnologien, intelligenten Steuerungen sowie kontinuierlicher Innovation will Panasonic seine Kunden dabei unterstützen, den Anforderungen des europäischen Marktes gerecht zu werden. Dazu gehören Energieeffizienz, Elektrifizierung, Raumkomfort und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen zum umfangreichen Angebot von Panasonic an Heiz-, Kühl- und Kältelösungen finden Sie unter: aircon.panasonic.eu/.