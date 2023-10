Der Meilenstein einer intensivierten Produktion in Europa wurde am Montag, den 3. Juli 2023, in Anwesenheit von Panasonic-Führungskräften, darunter Enrique Vilamitjana, Managing Director Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, Masahiro Shinada, CEO der Panasonic Corporation und M. Michiura, Präsident der Heating & Ventilation A/C Company, in einer feierlichen Eröffnungszeremonie begangen.

Ein bedeutender Meilenstein für die Produktion von Wärmepumpen: Ab Juli wird Panasonic Heating & Cooling Solutions seine Aquarea L-Serie, eine neue Generation von Wärmepumpen, die das natürliche Kältemittel R290 verwenden, vollständig in Europa produzieren. Mit diesem Schritt unterstreicht Panasonic sein Nachhaltigkeitskonzept, bekannt als Panasonic Green Impact, und zeigt Engagement für die Reduzierung seines CO 2 -Fußabdrucks durch lokale Produktion für den lokalen Verbrauch. Durch die Verlagerung der Produktionsstätten von Asien nach Europa steigert Panasonic nicht nur die Kapazität, sondern auch die Anzahl der vor Ort produzierten Komponenten. Die L-Serie wird nicht nur lokal hergestellt, sie setzt auch auf das natürliche Kältemittel R290 und reduziert zudem die CO 2 -Emissionen, da sie das Angebot an Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa erhöht.

Bereits 2018 eröffnete Panasonic das Werk in Pilsen zur Produktion der Aquarea-Innenmodule. Seitdem wurde die Produktionskapazität schrittweise bis zur vollständigen Produktpalette von Innen- und Außengeräten erweitert, so dass nun die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen-Außengeräte der Generation Aquarea L in Pilsen produziert werden konnten. Durch diese Maßnahme wird die Markteinführung beschleunigt und Panasonic kann der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und energieeffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa gerecht werden. Zusätzlich verbessert die lokale Produktion die Fähigkeit, umgehend auf Herausforderungen des Marktes zu antworten, da Herstellung und Kunden in derselben Region ansässig sind. Gemeinsam mit dem R&D-Zentrum in Deutschland verstärkt Panasonic Heating & Cooling Solutions so seine Aktivitäten auf dem europäischen Markt und kann schneller auf das Feedback von Installationspartnern sowie europäischen Haushalten und Unternehmen reagieren.

Europa erlebt derzeit einen signifikanten Wandel im Energiemix, der eine Reduzierung des Einsatzes von Gas und anderen fossilen Brennstoffen zugunsten einer verstärkten Elektrifizierung vorsieht. Aufgrund des gestiegenen Umweltbewusstseins und der aktuellen Energieversorgungssituation muss auch Panasonic mit zusätzlichen Produktionskapazitäten der steigenden Nachfrage gerecht werden. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen der Aquarea L-Generation, die nun vollständig in Europa produziert werden, setzen auf das natürliche Kältemittel R290 mit einem geringen Treibhauspotenzial (GWP) von 3 und bieten so eine besonders energieeffiziente und nachhaltige Lösung.

Die Erweiterung der europäischen Produktion wurde am Montag, den 3. Juli 2023, mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie begangen. Dazu waren auch hochrangige Vertreter von Panasonic aus Japan anwesend, darunter Masahiro Shinada, CEO der Panasonic Corporation, und M. Michiura, Präsident des Geschäftsbereichs Heating & Ventilation A/C Company.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aircon.panasonic.eu.