(v.l.n.r.) Tetsumasa Mizuta, Panasonic HVAC Tschechien, Enrique Vilamitjana, Managing Director Sales, PHVACEU, Hiroshi Komatsubara, CEO des HVAC-Geschäfts von Panasonic in Europa, und Andrea Cetrone, Managing Director PHVACFR/IT and TECNAIR Management, durchschnitten gemeinsam das Band, um die neue Panasonic Produktionslinie für die Big Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen einzuweihen.

Panasonic eröffnet in seinem Werk in Pilsen eine neue Produktionslinie für die Big Aquarea M-Serie, eine leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe mit bis zu 30 kW.

Mit einer Investition in Höhe von 2,6 Millionen Euro (66 Millionen tschechische Kronen) steigert Panasonic seine Produktionskapazitäten in Europa, um der steigenden Nachfrage nach Heizlösungen mit natürlichen Kältemitteln gerecht zu werden. Die vollständig in Europa entwickelten und produzierten Big Aquarea Wärmepumpen sind speziell für zentrale Heizsysteme in Mehrfamilienhäusern und kleinen Gewerbegebäuden konzipiert und unterstützen den Übergang zu kohlenstofffreien Heizsystemen.

Die neue Produktionslinie befindet sich im expandierenden Produktionskomplex im Industriegebiet Borská Pole in Pilsen, Tschechische Republik. Dort produziert Panasonic bereits seit 2018 Wärmepumpen, allerdings noch keine Großgeräte. Hiroshi Komatsubara, Geschäftsführer des Pilsner Werks von Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, erklärt: „Mit dieser Erweiterung bekräftigen wir unser Engagement für die Wärmepumpenproduktion in Europa. Mit insgesamt drei europäischen Werken liefern wir zuverlässige Heiz- und Kühllösungen für Wohn- und Gewerbegebäude. Damit können wir die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Systemen in der Region bedienen.“

Die Big Aquarea M-Serie mit T-CAP-Technologie wurde als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen fossilen Heizsystemen entwickelt und kann mit bestehenden wassergeführten Systemen wie Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen oder Warmwasserspeichern kombiniert werden. Mit einem flexiblen Leistungsbereich von 20 bis 30 kW und der Möglichkeit, im Kaskadenbetrieb bis zu 300 kW zu erreichen, eignet sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Mehrfamilienhaus bis zum kleinen Gewerbegebäude.

Die Big Aquarea T-CAP M-Serie bietet ein hohes Maß an Energieeffizienz. Sie erreicht einen COP (Coefficient of Performance) von 4,91 bei einer Außenlufttemperatur von 7 °C und einer Vorlauftemperatur von 35 °C. Das sorgt für einen äußerst effizienten Betrieb und reduziert die Betriebskosten erheblich. Darüber hinaus zeichnet sich die Wärmepumpenserie durch besonders niedrige Geräuschemissionen aus, wodurch sie auch für lärmsensible Umgebungen geeignet ist.

Die neue Produktionslinie von Panasonic in Pilsen ist mit fortschrittlichen IoT- und KI-Technologien ausgestattet, die eine erstklassige Produktionsqualität und eine schnelle Amortisierung der Investition gewährleisten.

