Der Trend Richtung natürlicher Kältemittel bei Heiz- und Kühllösungen sowohl für Gewerbe als auch private Anwendungen bleibt ungebrochen. Entsprechend präsentiert sich Panasonic auf der IFH/Intherm in Nürnberg, der wichtigsten Messe der deutschen SHK-Branche, vom 23. bis 26. April 2024 in Halle 4A Stand 4A.312 mit innovativen und nachhaltigen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche – von der neusten Serie der Aquarea R290 Luft/Wasser-Wärmepumpen, über effiziente R290-Kaltwassersätze bis hin zu der zertifizierten Luftreinigungstechnologie nanoe™ X.

Die neue Aquarea M-Serie

Highlight des Messeauftritts ist die neue M-Serie der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen, die erstmals live präsentiert wird. Dank ihres neuen, modularen Konzepts, bei dem das vielseitige Außengerät mit verschiedenen Inneneinheiten kombiniert werden kann, bietet die M-Serie mehr Anwendungsmöglichkeiten: Die Innengeräte sind erhältlich als All-in-One-Lösung, bei dem das Innengerät mit Warmwasserspeicher kombiniert ist, als Hydromodul, bei dem der Warmwasserspeicher frei gewählt werden kann, sowie als reine Kontrolleinheit für vereinfachte Installation bei geringem Platzbedarf im Innenraum. Dabei geht die Leitung direkt vom Außengerät zum Heizsystem oder zum Speicher und das Innengerät kann an unterschiedliche Heizsysteme angebunden werden, von Radiatoren über Gebläsekonvektoren bis hin zu Fußbodenheizungen.

Mit der neuen Serie schreitet Panasonic erneut technologisch voran und bietet bereits die zweite Generation hochmoderner R290-Wärmepumpen auf dem aktuellsten Stand. Erstmals ist das Außengerät mit einem neuen Einspritzverdichter ausgestatten, so dass die Vorteile der T-CAP-Technologie mit dem natürlichen Kältemittel R290 vereint werden können. T-CAP-Wärmepumpen erbringen selbst bei Außentemperaturen bis -28 °C eine konstante Heizleistung und können bis -20 °C auch ohne Elektroheizstab betrieben werden, während bei anderen Wärmepumpen zum Erreichen derselben Raumtemperatur bei niedrigen Außentemperaturen eine Überdimensionierung nötig ist. Wie schon die L-Serie erreichen auch diese Geräte Wasseraustrittstemperaturen von 75°C bei bis zu -10°C Außentemperatur. Die hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außengerät sorgt für eine einfache und unkomplizierte Installation, ohne dass eine F-Gas-Zertifizierung erforderlich ist. Die neue M-Serie im preisgekrönten Design wird vollständig in Europa produziert.

Zudem stellt Panasonic auf der Messe eine weitere Neuheit im Bereich der Wärmepumpen vor: Mit einem noch größeren Leistungsspektrum sind die Geräte nun auch ideal für die Renovierung von Mehrfamilienhäusern oder kleinen kommerziellen Anwendungen geeignet. Damit komplettiert Panasonic sein Portfolio an R290-Wärmepumpen und bietet den derzeit größten Leistungsbereich auf dem Markt an. Europaweite Premiere hat die Neuheit bereits auf der internationalen Fachmesse Mostra Convegno Expocomfort (12.-15. März 2024) in Mailand und wird in einer Pressekonferenz vor Ort offiziell präsentiert.

R290-Kaltwassersatz mit 50 bis 80 kW Leistung

Ausgestellt auf der diesjährigen IFH/Intherm wird auch der effiziente R290 Kaltwassersatz ECOi-W AQUA-G BLUE, der ab sofort auf dem Europäischen Markt verfügbar ist. Mit 50 bis 80 kW Leistung und leistungsstarker Scrollverdichter-Technologie erfüllt diese innovative reversible Wärmepumpe die ständig wachsenden Anforderungen großer gewerblicher, industrieller und kommunaler Anwendungen sowie von Mehrfamilienhäusern. Die Geräte setzen auf das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit einem minimalen Treibhauspotenzial (GWP) von 3 und kommen mit einer vergleichsweise geringen Kältemittelmenge aus. Mit Wasseraustrittstemperaturen von bis zu -15 °C im Kühlmodus und bis zu 70 °C im Heizbetrieb lassen sich die Geräte äußerst flexibel einsetzen. Die hohen Wasseraustrittstemperaturen können sogar bis zu einer Außenlufttemperatur von 0°C zur Verfügung gestellt werden.

nanoe™ X-Technologie jetzt auch mit VDI 6022-Zertifizierung

Im Bereich Luftreinigung präsentiert Panasonic die patentierte Luftreinigungstechnologie nanoe™ X, die serienmäßig in Klimasystemen von Panasonic eingebaut und jetzt auch nach VDI 6022 Blatt 1 und Blatt 5 zertifiziert ist. Der nanoe™ X Generator Mark 3 ist der neueste Vertreter der sich ständig weiterentwickelnden Technologie und erzeugt mit 48 Billionen pro Sekunde die größte Menge an Hydroxylradikalen. Diese Hydroxylradikale, die auch in der Natur vorkommen, haben die Fähigkeit, die Wirkung verschiedener Bakterien, Viren, Schimmelsporen und Pollen zu hemmen und Gerüche zu reduzieren.

Durch die Prüfung nach VDI-Richtlinie erfüllen die Klimageräte mit nanoe™ X-Technologie Mark 2 und Mark 3 den aktuellen Stand der Technik für öffentliche Gebäude. Die Zertifizierung nach VDI 6022 ist richtungsweisender Qualitätsstandard bei der Auswahl von Luftreinigern, relevante Entscheidungshilfe für Planer und Errichter von Klimaanlagen und ideal zur Erfüllung sämtlicher raumlufttechnischer Hygieneanforderungen in öffentlichen Ausschreibungsverfahren. Zudem ermöglicht nanoe™ X Mark 3 freies Durchatmen für Allergiker, da sie nachweislich beschwerdeauslösende Allergene im Raum reduziert.

Besucher des Panasonic-Messestands, Halle 4A Stand 4A.312, können sich zudem auf verschiedene Aktionen vor Ort freuen und mit Fachleuten ins Gespräch kommen.