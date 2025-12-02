Panasonic präsentiert mit dem Aquarea Cascade Edge eine neue Lösung zur effizienten Steuerung und Verwaltung von Wärmepumpen in Kaskadensystemen. Der neu entwickelte Kaskadenmanager kombiniert die Funktionen von P-Smart Edge, einer Plattform für die lokale und webbasierte Fernsteuerung einzelner Anlagen, und P-Smart Nexus, einem intelligenten Tool für die standortübergreifende Verwaltung mehrerer Systeme. Die Lösung wurde speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Energieeffizienz und zentrale Steuerung eine entscheidende Rolle spielen – etwa in größeren Wohngebäuden, Hotels, Supermärkten oder gastronomischen Betrieben.

Flexible Integration und einfache Inbetriebnahme

Die neue Aquarea Cascade Edge kann bis zu vier oder zehn Aquarea-Wärmepumpen-Außengeräte in Kaskadenschaltung anschließen und ist mit der gesamten Aquarea-Serie kompatibel. Alle notwendigen Komponenten sind in einem Gehäuse untergebracht und ohne zusätzliches Zubehör sofort einsatzbereit.

Ortsunabhängige Steuerung mit P-Smart Edge

Über P-Smart Edge lassen sich alle in Kaskade geschalteten Wärmepumpen nicht nur lokal, sondern auch ortsunabhängig steuern. Die Verbindung erfolgt unkompliziert über Laptop, Tablet oder Smartphone. Eine übersichtliche Web-Oberfläche ermöglicht dabei die Visualisierung des Systemstatus in Echtzeit. Betreiber und Gebäudemanager erhalten vollständige Kontrolle über ihre Anlagen und können jederzeit auf gespeicherte Betriebsdaten zugreifen. Die Fernüberwachung erleichtert zudem die Analyse und Optimierung der Systemleistung, ohne dass ein Techniker vor Ort sein muss.

Benutzerfreundliche Bedienung für maximale Kontrolle

Die neue Lösung bietet viele Funktionen, die den Einsatz in der Praxis vereinfachen. Mit P-Smart Edge können Nutzer ihre Wärmepumpen über eine lokale Web-Visualisierung von überall aus überwachen und steuern – ganz einfach per Smartphone, Tablet oder Laptop. So lässt sich der aktuelle Betriebsstatus jederzeit einsehen, egal wo man sich gerade befindet. Alle Gerätedaten bleiben dabei im Steuergerät gespeichert, sodass die Nutzer die volle Kontrolle darüber behalten. Die Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet und zeigt auf einen Blick eine Anlagenübersicht und viele wichtige Informationen wie Warnmeldungen und Steuerungseinstellungen. So können auch mehrere Standorte problemlos verwaltet werden. Die Einrichtung des Systems geht schnell und einfach von der Hand – in wenigen Minuten ist alles angeschlossen und startklar.

Optimale Transparenz für Facilitymanager und Installateure

Bei der Entwicklung des P-Smart Edge stand der Benutzer im Mittelpunkt. Facilitymanager können sehen, wie viel Energie die Geräte verbrauchen und ob sie optimal laufen – auch aus der Ferne. So hat man alle Daten bequem im Blick. Installateure profitieren ebenfalls von der unkomplizierten Einrichtung und der kontinuierlichen, einfachen Wartung. Alle wichtigen Werte lassen sich beispielsweise in einem Diagramm anzeigen. So kann der Betriebszustand der Anlage kontinuierlich geprüft und verbessert werden.

Zentrale Fernverwaltung mit P-Smart Nexus

Mit dem ebenfalls integrierten P-Smart Nexus erweitert Panasonic die Lösung um ein leistungsfähiges Fernverwaltungswerkzeug für mehrere Standorte. Betreiber erhalten damit die Möglichkeit, sämtliche Anlagen rund um die Uhr zentral zu überwachen und zu verwalten – unabhängig vom jeweiligen Standort.

Zukunftsweisende Lösung für modernes Energiemanagement

Die Aquarea Cascade Edge ist eine zukunftsweisende Lösung für Kaskadensysteme, die einfache Handhabung mit hoher Betriebssicherheit verbindet. Panasonic schafft damit Transparenz im Energiemanagement und bietet gleichzeitig die notwendige Flexibilität für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.

Weitere Informationen sind unter www.aircon.panasonic.de abrufbar.