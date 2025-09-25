Die Panasonic Comfort Cloud App ist eine IoT-Lösung für Heiz- und Kühlsysteme. Sie bietet dem Nutzer die Möglichkeit, seine Geräte per Smartphone oder Tablet ganz einfach zu steuern und so den Komfort sowie den Energieverbrauch zu optimieren. Jetzt hat Panasonic Heating & Cooling Solutions die neueste Version seiner Comfort Cloud App, V1.21.0, veröffentlicht. Das Update bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen, die das Benutzererlebnis steigern und eine bessere Kontrolle über den Energieverbrauch und die Geräteverwaltung ermöglichen.

Das neue Energieverbrauchsdiagramm mit den Betriebsdaten für Heizung und Kühlung über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren erlaubt aufschlussreiche Vergleiche und fundierte Entscheidungen hinsichtlich des Energieverbrauchs. Die Nutzer erhalten eine Übersicht über ihren aktuellen Energieverbrauch. So lassen sich Einsparpotenziale erkennen und Kosten reduzieren. Zudem können Anwender ihre Stromtarife selbst eingeben, um eine bessere Kostenabschätzung für die Zukunft zu erhalten.

Das Update beinhaltet außerdem einen direkten Zugang zu FAQs und einen schnellen Zugriff auf wertvolle Informationen. Die Kompatibilität mit den neuesten Android- und iOS-Versionen wurde verbessert, um sicherzustellen, dass die App auf neuen Geräten problemlos funktioniert.

Die neue telefonische Authentifizierung stellt zudem sicher, dass ausschließlich autorisierte Nutzer Zugriff auf die Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen haben.

Das Update kann ab sofort bei Google Play oder im iOs-App-Store heruntergeladen werden.