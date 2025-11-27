Panasonic Heating & Cooling Solutions stellt eine neue kostengünstige wie effiziente Systemkombination vor: Mit dem bewährten Power Heat Multi Heizsystem und den neuen Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpen auf Basis des natürlichen Kältemittels R290 bietet Panasonic eine zukunftssichere, rein elektrische Lösung zur Wärme- und Warmwasserversorgung.

Kombination für ganzjährigen Komfort

Die Kombination beider Systeme ermöglicht erstmals eine vollständig elektrische Komplettversorgung: Die Luft/Luft-Wärmepumpe Power Heat Multi übernimmt hocheffizient das Heizen - und im Bedarfsfall das Kühlen einzelner oder mehrerer Räume, während die neue Brauchwasser-Wärmepumpe zuverlässig für warmes Wasser sorgt. So entsteht ein durchgängiges System, das energieeffizient, wartungsarm und unabhängig von fossilen Brennstoffen ist – optimal für Modernisierungen, Sanierungen und auch für den Neubau.

Flexibel, kompakt und effizient

Die neuen Brauchwasser-Wärmepumpen stehen in sechs Varianten mit 100 bis 260 Litern Speichervolumen zur Verfügung und erreichen die Energieeffizienzklasse A+. Sie sind für Wand- oder Bodenmontage geeignet und arbeiten auch bei Außentemperaturen bis -7 °C ohne Heizstab. Die Bodenvarianten verfügen über einen zusätzlichen Wärmetauscher, etwa zur Einbindung einer PV-Anlage.

Das Multisplit-Außengerät Power Heat Multi wurde speziell für kalte Klimazonen entwickelt und liefert auch bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C zuverlässig Heizleistung von bi s zu 3,9 kW für das 2-Raum-Modell. Mit Invertertechnologie, einem SCOP von 4,6 und der Energieeffizienzklasse A++ eignet sich das System ideal für Ein- oder Mehrraumlösungen. In Kombination mit den Etherea Z-Inneneinheiten bietet es nicht nur hohe Effizienz und einfache Installation, sondern auch smartes Design, nanoe™ X-Luftreinigung und integrierte WLAN-Steuerung.

Zukunftsfähige Heizalternative

Mit dieser Lösung schließt Panasonic eine wichtige Lücke – denn viele Menschen suchen heute nach einer modernen und erschwinglichen Möglichkeit, ihre alte Öl- oder Gasheizung zu ersetzen. Mit der Kombination der Panasonic Brachwasser-Wärmepumpe und der Power Heat Multi Luft/Luft-Wärmepumpe erhalten Immobilienbesitzer ein vollwertiges System für Heizung und Warmwasser, das zugleich energieeffizient, leicht zu installieren und langlebig ist. Die neue Panasonic-Kombination ist ein weiterer Schritt in Richtung klimafreundlicher Gebäudetechnik. Eine kostengünstige Lösung für alle, die auf fossile Brennstoffe verzichten wollen.

Weitere Informationen unter: www.aircon.panasonic.eu/DE_de/happening/power-heat-multi-etherea/ und www.aircon.panasonic.eu/DE_de/happening/dhw-stand-alone/