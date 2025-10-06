Panasonic VRF MU2 MF3 nanoe X
06.10.2025  Pressemeldung Alle News von Panasonic

Panasonic: Bessere Luftqualität in gewerblichen Räumen

Bewährte Klimasysteme für gewerbliche Anwendungen jetzt mit innovativer Luftreinigungstechnologie ausgestattet

Die Innovative Luftreinigungstechnologie nanoe™ X verschmilzt mit zwei bewährten Klimageräteserien von Panasonic Heating & Cooling Solutions zu einer idealen Lösung für optimale Raumluftqualität in gewerblichen Räumen: Serienmäßig ist der modernste nanoe™ X Mark 3-Generator jetzt in den MU2 90x90-Deckenkassetten und den MF3 Kanalgeräte für flexible Installation eingebaut, die für verschiedene gewerbliche Anwendungen eingesetzt werden.

Der nanoe™ X-Generator Mark 3 von Panasonic ist die neueste Generation der innovativen nanoe™ X-Technologie, die zur Verbesserung der Innenraumluft beiträgt.

Das Prinzip dieser Technologie basiert auf so genannten Hydroxyradikalen, die auch in der Natur vorkommen und die Fähigkeit haben Schadstoffe wie Viren, Bakterien, Schimmel, Pollen oder Allergene zu hemmen. Entscheidend für die Reinigungswirkung ist die Menge an Hydroxylradikalen, die in nanoe™ X-Partikeln enthalten sind. Durch Weiterentwicklung der Technologie erzeugt der neuste Generator Mark 3 mit 48 Billionen Hydroxylradikalen pro Sekunde die 100-fache Menge im Vergleich zur ursprünglichen Technologie. Auf diese Weise holt die nanoe™ X-Technologie von Panasonic das "Reinigungsmittel der Natur" gezielt in Innenräume, um die Raumluftqualität zu verbessern und die negativen Auswirkungen von Schadstoffen zu neutralisieren.

Da der Mark 3 Generator auch nach VDI 6022 Blatt 1, Blatt 1.1 und Blatt 5 zertifiziert ist, eignen sich die Klimageräte mit der Luftreinigungstechnologie besonders für öffentliche Gebäude, da die Zertifizierung richtungsweisender Qualitätsstandard bei der Auswahl von Luftreinigern, relevante Entscheidungshilfe für Planer und Errichter von Klimaanlagen und ideal zur Erfüllung sämtlicher raumlufttechnischer Hygieneanforderungen in öffentlichen Ausschreibungsverfahren ist.

Durch hohe Energieeinsparung, maximalen Komfort und nun auch effektive Luftreinigung garantiert das VRF-Kassettensystem MU2 90x90 zuverlässige Leistung und erfüllt sämtliche Kundenbedürfnisse. Dank der Reinigungsfunktion des Geräts wird das Innere des Innengeräts nach dem Kühl-/Trocknungsbetrieb automatisch getrocknet, und nanoe™ X wird aktiviert, um Schimmelbildung zu unterdrücken. Die Geräte sind in 11 Leistungsstufen von 2,2 kW bis 16 kW erhältlich.

Die MF3 Kanalgeräte für flexible Installation sind ein kompaktes und schlankes System mit hervorragender Leistung, das für die Installation in Einzelhandelsgeschäften, Hotels, Büros und gehobenen Wohnbereichen konzipiert wurde. Die Leistung der nanoe™ X-Technologie bleibt auch bei 10 m langen Kanälen erhalten. Die Geräte sind ideal für Installationsumgebungen mit niedrigen Decken und vertikalen Installationen und in 12 Leistungsstufen von 1,5 bis 16 kW erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.eu.

