Panasonic Heating & Cooling Solutions stellt mit der neuen Aquarea Home App eine intelligente Steuerungslösung für moderne Heiz- und Kühlsysteme vor. Die App ist ab sofort im Google Play Store sowie im Apple App Store verfügbar und ermöglicht die komfortable, ortsunabhängige Steuerung und Überwachung verschiedener Panasonic Aquarea Heiz- und Kühllösungen per Smartphone oder Tablet.

Breite Gerätekompatibilität innerhalb des Aquarea Portfolios

Die Aquarea Home App ist mit einer Vielzahl von Geräten aus dem Aquarea Sortiment kompatibel – darunter die Gebläsekonvektoren Aquarea Air Smart, die Wohnungswärmepumpen Aquarea Loop, die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Aquarea Vent sowie RAC Solo, das Raumklimagerät, das ohne Außeneinheit auskommt. Voraussetzung ist eine Bedieneinheit mit integriertem WLAN. Systeme ohne integriertes WLAN, wie z.B. Aquarea Wärmepumpen, können mit dem Home Network Hub Zubehör nachgerüstet werden.

Intuitive Bedienung, individuelle Szenarien und Zeitprogramme

Die App zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Oberfläche und eine intuitive Menüführung aus. Anwender haben die Möglichkeit, für einzelne Räume oder Zonen spezifische Temperaturprofile zu erstellen und individuelle Szenarien zu definieren. Auf diese Weise können unterschiedliche Komfortanforderungen im Wohnbereich effizient abgebildet werden. Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, Wochenpläne zu konfigurieren, um durch automatisierte Abläufe immer optimalen Heizkomfort sicherzustellen.

Erweiterung bestehender digitaler Lösungen

Die Aquarea Home App ergänzt bestehende Online-Anwendungen wie die Panasonic Comfort Cloud oder die tado° App. Gemeinsam ermöglichen sie eine umfassende Steuerung und Optimierung von Wärmepumpenlösungen sowie angeschlossenen Heiz- und Kühlsystemen.

Mit der Einführung der App baut Panasonic sein digitales Serviceangebot im Bereich Heiz- und Klimatechnik weiter aus und bietet Anwendern eine effektive und zugleich nachhaltige Möglichkeit, das Raumklima individuell zu steuern und Energiekosten zu optimieren.

Weitere Informationen unter www.aircon.panasonic.de.