Auf der Chillventa 2024 präsentiert Panasonic Heating and Cooling Solutions in Halle 4A, Stand 4A-429 eine Vielzahl innovativer Produkte.

Als besonderes Highlight wird ein energieeffizientes VRF-System für größere Gebäude vorgestellt. Mit dieser Neuentwicklung setzt Panasonic neben dem bewährten R32 MiniECOi-VRF-System auf innovative Lösungen, die sich an den Bedürfnissen des Marktes orientieren. So will der Hersteller auch bei sich ändernden gesetzlichen Vorschriften allen Fachbetrieben als verlässlicher Partner mit neuen, zukunftssicheren Produkten zur Seite stehen.

Wie in Skandinavien bereits weit verbreitet, geht auch in Deutschland der Trend stärker in Richtung Heizen mit Klimaanlagen. Um diesen Marktanforderungen gerecht zu werden, stellt Panasonic für den privaten Klimabereich ein neues, hocheffizientes Multisplitsystem vor.

Neu auf der Messe vorgestellt werden zudem umfassende Gesamtlösungen im Bereich der Aquarea-Wärmepumpen. Installateure profitieren von der breiten Kompatibilität aller Komponenten, was Planung und Installation erheblich erleichtert. Kunden erhalten so nicht nur leistungsstarke Wärmepumpen, sondern auch smarte Gebläsekonvektoren und Inneneinheiten in ansprechendem und kompaktem Design, die alte Heizkörper ersetzen. Für die Optimierung bestehender Radiatoren bietet Panasonic ein intelligentes Regelungssystem zur präzisen Raumsteuerung und einem effizienten Energiemanagement.

Darüber hinaus präsentiert Panasonic bewährte Produkte der Kältetechnik. Der innovative ECOi-W Aqua G-Blue Kaltwassersatz arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290, einer leistungsstarken Scrollverdichtertechnologie und ist mit dem neuen Kaskadenregler mit einfacher "Plug & Play"-Lösung kompatibel.

Erstmals in Deutschland auf einer Messe gezeigt wird die Big PACi NX Elite-Serie mit Leistungen von 20 und 25 kW. Die Klimageräte eignen sich optimal, um größere Räume wie Lagerhallen, aber auch Restaurants oder Sporthallen hocheffizient und wirtschaftlich zu kühlen oder zu heizen. Die ideale Ergänzung dazu sind die neuen Umluftgeräte mit hohem Luftvolumenstrom.

Im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz am ersten Messetag und später auf dem Messestand werden Enrique Vilamitjana, Managing Director Europe, Jose Manuel Alves, Regional Director UK, Ireland and DACH, und Clemens Petzold, Head of Marketing DACH, umfassende Details zu den Innovationen von Panasonic präsentieren.