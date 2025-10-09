Panasonic Heating & Cooling Solutions stellt mit dem Aquarea Loop eine neue dezentrale Wasser-Luft-Wärmepumpe vor, die für eine besonders hohe Energieeffizienz ausgelegt ist. Das innovative System nutzt ganzjährig einen zentralen Niedertemperatur-Wasserkreislauf von 20⁰ bis 30⁰C und ermöglicht so eine nachhaltige und effiziente Beheizung und Kühlung von Innenräumen.

Einsatz für Wohn- und Gewerbegebäude

Aquarea Loop eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien und kann in modernen und historischen Gebäuden, Hotels und Krankenhäusern eingesetzt werden. Hier sorgt das dezentrale Wasser-Luft-Wärmepumpensystem für bedarfsgerechtes Heizen und Kühlen der einzelnen Etagen oder Räume. Da das Aquarea Loop System aus dem zentralen Wassersystem versorgt wird und über einen eigenen R290-Kältekreislauf verfügt, kann es durch thermischen Ausgleich einen effizienten Betrieb ermöglichen: Bei einem zentralen Wasserkreislauf mit niedrigen Temperaturen zwischen 20ºC und 30ºC kann jedes Gerät die Niedrigenergie aus dem zentralen Kreislauf so aufwerten, dass die lokal benötigte höhere Kondensationstemperatur erreicht wird.

Ein besonderer Vorteil ist die einfache Integration in bestehende Heizungssysteme: Die Wärmepumpe kann mit bereits vorhandenen Rohrleitungen installiert werden, herkömmliche Heizkörper ersetzen und eine bestehende zentrale Wärmequelle durch eine Aquarea-Wärmepumpe ersetzen oder ergänzen. Das macht die Aquarea Loop zur idealen Lösung für die Sanierung.

Kompakte Bauweise und effizienter Betrieb

Aquarea Loop arbeitet mit einem integrierten DC-Inverter-Kompressor und kann dank des hermetisch geschlossenen Kältekreislaufs mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben werden. Im Heizbetrieb arbeitet das Gerät als Verdampfer, im Kühlbetrieb als Verflüssiger.

Das System erreicht Kühlleistungen von 1,1 kW bis 2,6 kW und Heizleistungen von 1,10 kW bis 3,10 kW. Der DC-Inverter-Kompressor passt sich immer an die benötigte Leistung an und gewährleistet so stets einen effizienten Betrieb. Die Inneneinheit des Aquarea Loop zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise mit einer Tiefe von nur 140 mm aus und ist in drei optisch ansprechenden Ausführungen erhältlich.

Optional mit hydraulischen Komponenten erweiterbar

Aquarea Loop kann optional mit vorinstallierten Hydraulikkomponenten wie 2-Wege- und 3-Wege-Motorventilen geliefert werden. Darüber hinaus ist ein Kondensateinleitungssatz erhältlich, der sicherstellt, dass anfallendes Kondensat bei Bedarf in das System zurückgeführt werden kann, wenn eine Ableitung nicht möglich ist.

Einfache Steuerung und intelligente Vernetzung

Für eine komfortable Bedienung stehen zwei Steuerungsoptionen zur Verfügung: eine integrierte Steuerung oder eine Wandbedieneinheit mit Modbus- oder WLAN-Anbindung. Darüber hinaus ist das System standardmäßig mit einer PI-Logiksteuerung ausgestattet, die sowohl den Komfort als auch die Effizienz optimiert.

Aquarea Loop überzeugt durch kosteneffiziente Installation, maximalen Komfort und erhebliche Energieeinsparungen - eine optimale Lösung für nachhaltige Heiz- und Kühlsysteme in Sanierungsprojekten.

Weitere Informationen unter: www.aircon.panasonic.eu.