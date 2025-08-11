Panasonic bringt mit dem neuen Aquarea EcoFleX-System Luft/Wasser-Wärmepumpe, Klimaanlage und Luftreinigung zusammen. Das innovative System übernimmt mit nur einem Außengerät die Klimatisierung, Heizung und Warmwasserversorgung und nutzt dabei die Abwärme der Klimaanlage zur Warmwasserbereitung.

Mit dem EcoFleX-Außengerät lässt sich sowohl eine hydraulische Heizung als auch ein Klimainnengerät betreiben, das mit mehreren Auslässen die Räume im Haus im Direktverdampfer-Prinzip sowohl kühlen als auch heizen kann.

Bei der Klimaanlage des EcoFleX-Systems handelt es sich um ein vollwertiges Klimasystem, mit dem in der Übergangszeit auch geheizt werden kann. Ausgestattet mit dem patentierten Panasonic Luftreinigungssystem nanoe™ X sorgt das Klimagerät zudem für sauberere Raumluft.

Intelligentes Energiemanagement

Um hohen Komfort bei effizientem Betrieb zu gewährleisten, sind Heizung und Klimaanlage optimal aufeinander abgestimmt. Die Außeneinheit ist gleichzeitig mit dem Klimagerät und dem Wärmepumpenmodul im Innenbereich, der Hydrotankeinheit, verbunden. Durch intelligente Wärmerückgewinnung kann die Abwärme des Kompressors gleichzeitig für die Luftheizung mit der Klimaanlage und die Warmwasserbereitung genutzt werden. Damit das Außengerät so energieeffizient wie möglich arbeitet, wird die Speicherwärme auch kontinuierlich für den Abtauvorgang verwendet. So arbeitet das Hybridsystem äußerst energieeffizient und sorgt für Raumheizung, Klimatisierung, saubere Luft und Warmwasser.

Leistungsstarke Klimatisierung mit Luftreinigung

Die Klimatisierung erfolgt über ein Kanalinnengerät mit einer Leistung von 7,1 kW, das mit der innovativen nanoe™X-Technologie auch die Luftqualität in den Wohnräumen verbessert. Das patentierte Luftreinigungs-System von Panasonic nutzt Hydroxylradikale, wie sie in der Natur vorkommen, um das Wachstum bestimmter Bakterien und Viren, Allergene, Schimmelpilze und vieler anderer Schadstoffe zu hemmen. Sogar Gerüche im Raum und in Polsterstoffen werden eliminiert. Das filterlose nanoe™ X-Luftreinigungssystem funktioniert im Heiz-, Kühl- und Ventilatormodus und ist praktisch wartungsfrei.

Einfache Wartung und Installation

Wie man es von den Panasonic-Geräten kennt, sind auch die einzelnen Komponenten der Aquarea EcoFleX-Hybridsysteme schnell und einfach zu installieren und zu warten. Das Kanalinnengerät mit einer Höhe von nur 250 mm kann vertikal oder horizontal montiert werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Luftkanäle anzuschließen, um einzelne Räume zu klimatisieren.

Die Inneneinheit mit integriertem Warmwasserspeicher passt dank der kompakten Bauweise und der geringen Stellfläche von 600 mm x 598 mm problemlos in Küche, Waschküche oder jeden anderen gewünschten Raum des Hauses. Das Gerät ist damit ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot, z. B. in Wohnungen. Der unkomplizierte Türöffnungsmechanismus erlaubt einen schnellen und einfachen Zugang zu allen hydraulischen Komponenten. Das EcoFleX-System kommt ohne Pufferspeicher aus, was Platzbedarf, Kosten und Installationszeit deutlich reduziert.

Hervorragende Speichereffizienz dank U-Vacua-Technologie

Ein 185-Liter-Warmwasserspeicher ist bereits integriert und nutzt modernste U-Vacua-Isolationstechnologie von Panasonic. Diese erreicht trotz der geringen Dämmstärke eine starke Isolation, so dass Wärmeverluste deutlich minimiert werden. Die hervorragenden Dämmeigenschaften des Panasonic U-Vacua-Systems sparen Platz und erhöhen gleichzeitig die Energieeffizienz der Anlage.

WiFi und intelligente Regelung für noch mehr Komfort

Die Aquarea EcoFleX-Regelung ist standardmäßig mit Wi-Fi ausgestattet. Das ermöglicht eine intelligente Steuerung und die kontinuierliche Überwachung des Energieverbrauchs. Der Wi-Fi-Adapter ist bereits im Lieferumfang enthalten und erlaubt eine sofortige Verbindung über die Panasonic Comfort Cloud App. Die EcoFleX-Systeme können zudem mit der Aquarea Service Cloud verbunden werden. So sind Installateure oder Servicepartner in der Lage, sich aus der Ferne um das EcoFleX-System ihrer Kunden zu kümmern und sogar rechtzeitig aufkommende Fehler erkennen und beheben.

Die neuen EcoFleX-Systeme erbringen eine Heizleistung von bis zu 7,1 kW über die Luft/Wasser-Wärmepumpe und von bis zu 7,1 kW über die Luftheizung der Klimaanlage. Dabei arbeiten sie mit sehr guten SEER und SCOP-Werten und erreicht so eine für diesen Bereich hervorragende Energieeffizienzklasse von bis zu A++. Übrigens: Aus technischer Sicht handelt es sich bei der Aquarea EcoFleX um eine Kombination aus Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpe.