Mit der neuen Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpen erweitert Panasonic sein Angebot im Bereich der Warmwasserbereitung. Das hocheffiziente Warmwassersystem kombiniert eine Wärmepumpe mit einem integrierten Warmwasserspeicher und nutzt das natürliche Kältemittel R290.

Kompaktgerät mit effizientem R290-Kältemittel

Die Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpe ist sowohl als bodenstehende als auch als wandmontierte Variante erhältlich. Sie erreicht die Energieeffizienzklasse A+ und eignet sich durch ihren breiten Einsatztemperaturbereich für eine Vielzahl von Installationsszenarien. Die Modelle zur Wandmontage sind mit 100-Liter und 150-Liter-Warmwasserspeicher verfügbar und erreichen bei Außentemperaturen von -5 bis +43 °C Warmwassertemperaturen von bis 60 °C ohne Einsatz des Elektroheizstabs. Die Modelle für Bodenaufstellung gibt es mit 200-Liter und 260-Liter-Warmwasserspeicher bei einem großen Betriebsbereich von -7 bis +43 °C Außentemperatur. Ohne Elektroheizstab liefern die Bodenmodelle Wassertemperaturen bis 65 °C.

Flexible Einbindung in unterschiedliche Gebäudekonzepte

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die flexible Integration in unterschiedliche bauliche Gegebenheiten gelegt, zum Beispiel bei niedriger Deckenhöhe (ab 2 m). So erlaubt das Gerätedesign sowohl vertikale als auch horizontale Luftführung, alternativ ist auch eine kanallose Konfiguration möglich. Dadurch lässt sich das System einfach an individuelle Anforderungen anpassen – ob im Neubau oder bei der Sanierung.

Wartungsfreundlich und langlebig dank intelligenter Konstruktion

Das durchdachte Design mit trockenem Inspektionszugang ermöglicht schnelle und saubere Servicearbeiten. Der emaillierte Warmwasserspeicher ist mit einer austauschbaren Magnesiumanode ausgestattet. Diese verhindert effektiv Korrosion und trägt somit zur Langlebigkeit des Systems bei.

Intuitive Steuerung mit Komfortfunktionen

Die Steuerung erfolgt über ein benutzerfreundliches Touch-Bedienfeld mit sechs Betriebsmodi und fünf Zusatzfunktionen. Damit können Nutzer das System effizient und einfach auf ihren individuellen Wärme- und Komfortbedarf abstimmen.

Zukunftssicher dank PV-Konnektivität und Hybridoption

Die Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpe unterstützt den Anschluss an Photovoltaikanlagen (PV-Kontakt) und ist mit externen Zirkulationspumpen kompatibel. Mit einer zusätzlichen Wärmetauscher-Spule lassen sich die Bodenmodelle zudem in Hybridsysteme und solarthermische Anlagen integrieren. Das ist ein wichtiger Pluspunkt für nachhaltige Energiekonzepte im Wohnbereich.

Ab sofort verfügbar

Mit der Markteinführung der Aquarea- Brauchwasser-Wärmepumpe unterstreicht Panasonic seine strategische Ausrichtung auf umweltfreundliche und zukunftsfähige Heizlösungen. Die Modelle für Bodenaufstellung sind ab sofort verfügbar, die Wandmodelle sind in Kürze lieferbar.