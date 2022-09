Mit dem air-e Luftreiniger stellt Panasonic den ersten nanoe™X-Generator vor, der unabhängig von einem Klimasystem in der Decke installiert werden kann.

air-e hat einen sehr geringen Stromverbrauch von nur 4 W und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen für die Luftqualität wichtig ist, z. B. in Hotels, Schulen, Pflegeheimen, Krankenhäusern, Büros, Restaurants, Wohnungen und mehr. Dabei arbeitet der air-e mit nur 25,5 dB(A) extrem leise.

Der air-e Luftreiniger reinigt die Luft, indem er 4,8 Billionen hochreaktive aber für Menschen und Tiere absolut ungefährliche Hydroxylradikale pro Sekunde im Raum verteilt.

Hydroxylradikale kommen auch in der Natur reichlich vor und haben die Fähigkeit, bestimmte Schadstoffe, Viren und Bakterien zu hemmen. So reinigen und erfrischen sie die Luft. Die nanoe™X-Hydroxylradikale können sogar in Vorhänge oder Polsterstoffe eindringen und dort Gerüche entfernen, aber auch Allergene und andere Schadstoffe bekämpfen. Studien haben zudem gezeigt, dass nanoe™X das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) und den Subtyp des Influenza-Virus H1N1 um bis zu 99,9 % hemmen kann.

Das kompakte nur 1,1 kg schwere Gerät wurde so konzipiert, dass es sich schnell und einfach installieren lässt. Der air-e wird ohne weitere Vorarbeiten in der Decke montiert und lediglich an das Stromnetz angeschlossen. Das Gerät eignet sich deshalb auch hervorragend für die Nachrüstung. Insbesondere bei abgehängten Decken ist die Installation unproblematisch.

Der Panasonic Stand-Alone Luftreiniger air-e ist ab Oktober 2022 lieferbar. Ein Gerät reinigt Räume mit einer Fläche bis zu 20 m² bei einer Raumhöhe von 3 m. Um Luft in größeren Räumen hygienisch zu reinigen, können mehrere Einheiten installiert werden. Da die Geräte ohne Filter auskommen, arbeiten sie absolut wartungsfrei und ohne Folgekosten.