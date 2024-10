Vom 21. bis 23. November 2024 können Sie unsere Experten für Entwässerungslösungen mit Guss auf der GET Nord 2024 auf dem Hamburger Messegelände treffen:

Halle B6, Stand-Nr. B6.374

Als führende Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima bietet die GET Nord mit rund 600 nationalen und internationalen Ausstellern einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends und Innovationen in der Gebäudetechnik. Für unsere Kund*innen haben wir ein Kontingent an kostenlosen Eintrittskarten zur Verfügung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren und unser Team persönlich zu treffen.



Für Ihren kostenlosen Eintritt registrieren Sie sich einfach direkt auf www.get-nord.de/einladung mit unserem Code: GET24SAINT-GOBAIN



Wir freuen uns darauf, Sie auf der GET Nord zu begrüßen!