Mit der Programmerweiterung Palette präsentiert der Software-Hersteller Palette CAD auf der IFH/Intherm in Nürnberg vom 23. bis 26. April seine neueste Lösung für schnelle 3D-Planung und Verkauf. Interessierte können den Schnellplaner sowie weitere digitale Neuheiten für das Sanitär- und Fliesenhandwerk in Halle 7 auf Stand 7.232 live erleben.

Der Schnellplaner Palette Rooms:

Mit Palette Rooms macht Palette CAD jetzt den Einstieg in die 3D-Planung für das Sanitär- und Fliesenhandwerk so leicht wie nie. Der neue Schnellplaner ist so intuitiv, dass damit die professionelle 3D-Planung und die beeindruckende Kundenberatung in einem Arbeitsschritt vereint werden. Das macht Palette Rooms zu einem mächtigen Verkaufswerkzeug. Noch während des Kundengesprächs lassen sich Räume direkt planen und ebenso leicht verändern. Kunden sind auf diese Weise aktiv in den Gestaltungsprozess eingebunden, sind damit leichter zu überzeugen und Missverständnisse werden von Anfang an vermieden. Sämtliche Entwürfe aus Palette Rooms können anschließend direkt in Palette CAD weiterverarbeitet werden.

Stammdaten auf Knopfdruck:

Neben Palette Rooms präsentiert der Software-Hersteller mit der Anbindung von Stammdaten an das CAD-Programm gleich einen weiteren Meilenstein der Durchgängigkeit – gemeinsam mit dem Zentralverband SHK (ZVSHK). Badplaner rufen Stammdaten des ZVSHK Open Data Pool darüber in Sekundenschnelle direkt aus der Planungssoftware ab und beschleunigen ihren gesamten Workflow an vielen Stellen.

Auf der IFH/Intherm in Nürnberg demonstrieren die Experten von Palette CAD live, wie einfach und schnell die professionelle Badplanung heute in der Praxis abläuft – und zeigen auf, wie Sanitär- und Fliesenbetriebe davon im Planungsalltag profitieren. In Halle 7 auf Stand 7.232 erfahren Interessierte mehr und erleben die digitalen Lösungen live.

Für weitere Fragen zur Software und zum Unternehmen stehen die Experten gern zur Verfügung: www.palettecad.com

Palette CAD Experten-Team: +49 711 9595 499 oder anfrage(at)palettecad.com