Der Software-Hersteller Palette CAD stellt auf der SHK+E Essen vom 19. bis 22. März seine digitalen Lösungen für effiziente 3D-Badplanung und Verkauf vor. Mit der Programm-Erweiterung Palette Rooms macht Palette CAD jetzt den Einstieg in die 3D-Planung für das Sanitär- und Fliesenhandwerk so leicht wie nie. Der neue Schnellplaner ist so intuitiv, dass damit die professionelle 3D-Planung und die beeindruckende Kundenberatung in einem Arbeitsschritt vereint werden. Das macht Palette Rooms zu einem mächtigen Verkaufswerkzeug.

3D-Software bietet heute enorm viele Optionen für brillante Visualisierung und so viele Funktionen und Schnittstellen, dass sie den gesamten planerischen und handwerklichen Wertschöpfungsprozess abbilden kann. Für manche Anwender sind diese Vielfalt und Tiefe allerdings schlichtweg überdimensioniert – aus diesem Grund bietet Palette CAD mit Palette Rooms nun eine Erweiterung der bekannten Planungssoftware als leicht zugängliche Option an.

Palette Rooms ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung und gewährleistet zugleich professionelle Präzision. Dabei verwendet der Schnellplaner Originaldaten und Herstellerdateien aus der umfangreichen Objekt- und Materialauswahl von Palette CAD. Die schnelle „Skizze“ aus dem Beratungsgespräch ist also schon die perfekte Grundlage für die weitere Detailplanung und Umsetzung.

Noch während des Kundengesprächs lassen sich Räume direkt planen und ebenso leicht verändern. Kunden sind auf diese Weise aktiv in den Gestaltungsprozess eingebunden, sind damit leichter zu überzeugen und Missverständnisse werden von Anfang an vermieden.

Da Palette Rooms eine Erweiterung von Palette CAD ist, können alle Entwürfe dort direkt weiterverarbeitet werden. Damit fügt sich Palette Rooms nahtlos in den gesamten Wertschöpfungsprozess – von der ersten Idee über die Präsentation und Planung bis zur Umsetzung.

Auf der SHK+E Essen demonstrieren die Experten von Palette CAD live, wie einfach und schnell die professionelle Badplanung mit Palette Rooms verläuft. Und zeigen auf, wie Sanitär- und Fliesenbetriebe davon im Planungsalltag profitieren. In Halle 6 am Stand 6C15 erfahren Interessierte mehr und erleben die digitalen Lösungen live.

Für weitere Fragen zur Software und zum Unternehmen stehen die Experten gern zur Verfügung: www.palettecad.com

Palette CAD Experten-Team: +49 711 9595 499 oder anfrage(at)palettecad.com