In Essen wird Palette CAD erstmals seine Cloud-Computing-Lösung präsentieren, welche die Rechenleistung bei der 3D-Planung und der Rendering-Prozesse vollständig in die Cloud verlagert. „Unsere Cloud Computing-Lösung ist ein wichtiger Meilenstein, der es Betrieben noch einfacher macht, ihre Digitalisierung mit großen Sprüngen voranzubringen. Cloud Computing senkt die Anforderungen an die verwendete Hardware wesentlich und ermöglicht dadurch sogar die Inbetriebnahme von Palette CAD über ein Tablet statt eines leistungsstarken PCs. Zugleich setzt das Produkt neue Standards in Performance und Datensicherung“, beschreibt Frank Kobs, Vorstand Entwicklung und Support, die Vorteile Palette CAD’s neuester Innovation.

Seit 1994 bietet Palette CAD digitale Lösungen für das SHK-Handwerk, die Anwender über den ge­sam­ten Ar­beits­pro­zess begleiten: von der Beratung in der virtuellen Ausstellung über die zügige Planung und Visualisierung bis zur Umsetzung. Dabei arbeiten Anwender stets auf der gleichbleibenden Datenbasis. Das macht sie schneller, präziser und freier für ihr kreatives Handwerk.

Wer Palette CAD live erleben möchte, ist auf der SHK Essen vom 6. bis 9. September in Halle 1 auf Stand 1D34 herzlich willkommen.

Messeangebot für ELEMENTS-Badplaner

Allen DigitalBox-Kunden bietet ELEMENTS Palette CAD small business mit 20 % Preisvorteil im ELEMENTS-Partnerpaket mit vielen Vorteilen:

ELEMENTS-relevante Datenbanken der Exklusiv-Lieferanten (u.a. VIGOUR, GESSI, duka)

Freischaltung der Aufmaßfunktion

Importschnittstelle für ELEMENTS Onlineplaner-Dateien

Datenschnittstelle zu elements a

Preis: 2.392,00 €* (zzgl. Servicepauschale 99 €/mtl.)

Wie passt Palette CAD in Ihre Betriebsabläufe und zu Ihrer besonderen Situation? Die Experten von Palette CAD nehmen sich gerne Zeit für Sie: Palette CAD Experten-Team: +49 711 9595 499 oder anfrage(at)palettecad.com

Mehr zum Unternehmen und zum aktuellen Leistungsumfang der Planungssoftware auf www.palettecad.com.