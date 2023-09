Per Login greifen Anwender von jedem Gerät bequem auf ihre Projekte zu. Bild: AmnajKhetsamtip | Palette CAD

3D-Software begleitet längst auch im Fliesenhandwerk den gesamten Workflow von Aufmaß bis Ergebnis. Dies war bisher allerdings auch mit sehr hohen Anforderungen an die Hardware verbunden. Die Cloud Computing-Lösung des Software-Herstellers Palette CAD befreit nun diese Leistung von den Fesseln der Hardware und schafft damit maximale Freiheit und Flexibilität. Auf der CERSAIE 2023 in Bologna beraten die 3D-Experten in Halle 29, Stand A51 gern zum Einsatz der Produktneuheit Palette Cloud Computing und rund um Digitalisierung im Fliesenhandwerk.

Workflow der digitalen Fliesenplanung:

Der nahtlose digitale Workflow mit Palette CAD schafft enorme Vorteile – und das nicht nur für den Handwerker selbst, der damit wesentlich effizienter arbeitet. Dank der fotorealistischen Darstellung der Planung in 3D gewinnen auch Auftraggeber schon von Anfang an eine sehr genaue Vorstellung vom geplanten Ergebnis. Änderungen lassen sich mit wenigen Klicks realisieren, Objekte und Bauteile per Drag und Drop aus den umfangreichen Katalogen mit Original-Herstellerdaten einfügen. Selbstverständlich inklusive aller nötigen Informationen.

Die Planung lässt sich als Auftraggeber mit VR-Brille oder Mobilgerät sogar virtuell begehen und erkunden. Diese Art der interaktiven Präsentation schafft ein realitätsnahes Raumgefühl, erleichtert Auftraggebern so die Kaufentscheidung und dient zugleich als Funktions- und Nutzbarkeits-Check in der Planungsphase.

Palette CAD verbindet aber neben einzelnen Arbeitsschritten auch beteiligte Gewerke und Personen – vom Architekten, der über den BIM-Standard verbunden ist, bis zur Buchhaltung, die eine direkte Schnittstelle für ihr kaufmännisches Programm nutzt – sie und noch andere nutzen die Cloud-Technologie für einen geregelten, aber unabhängigen Zugriff auf die Planungsdaten – sogar von mobilen Endgeräten aus.

Digitalisierung macht vieles im Handwerk heute nicht nur wesentlich einfacher und präziser – sie ermöglicht auch völlig neue, effiziente Arten der Zusammenarbeit.

