Pressemeldung

Paketdienstleister und Onlineshops haben es vorgemacht, jetzt hat die REISSER AG die Idee aufgegriffen: Ab sofort können Handwerker an einer Paketstation in Heilbronn ihre Waren jederzeit beziehen. Der SHK-Großhändler reagiert damit auf die sich verändernden Kundenanforderungen, will dem Gedanken von ständiger Verfügbarkeit und Flexibilität in der Zusammenarbeit noch besser gerecht werden. Monteure und Installateure profitieren vom neuen PACK-O-MAT, der nach dem Prinzip 24/7 nutzbar ist.

Sicher, schnell und flexibel – das ist der Grundgedanke einer Paketstation. Inspiriert von diesen Attributen kam dem Heilbronner Niederlassungsleiter Karsten Voit die Idee, dem Fachhandwerk einen vergleichbaren Service anzubieten: „Unsere Vertriebsmannschaft ist in ständigem Austausch mit den Installateuren. Von dort kam der Hinweis, dass so eine Einrichtung bestens zu den wachsenden Kundenwünschen passt. Und ich fand es cool, so eine Möglichkeit auch bei uns vor Ort zu schaffen.“ Das Großhandelsunternehmen REISSER hat sich auf Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik spezialisiert.

Gesagt, getan: Schnell fand sich ein internes Projektteam zusammen, um das Vorhaben zu konkretisieren und schließlich in die Realität umzusetzen. Nicht nur Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing, IT, Bestandsmanagement und Vertrieb unterstützten das Vorhaben. „Auch der Vorstand in der Firmenzentrale Böblingen und die Inhaberfamilie waren sofort Feuer und Flamme für das Projekt. Wir wurden mit allem unterstützt, was wir benötigten“, sagt Voit.

Neuer Service für das Fachhandwerk

Zum Projektstart wurden Markterfahrungen gesammelt, der passende Prozess aufgesetzt, die IT- Anbindung festgelegt. „Ziel war es, eine zuverlässige Abwicklung der Aufträge zu garantieren. Um unsere Idee zu realisieren, brauchte es so manchen Denkansatz und engagierte Leute. Wir haben das REISSER-like als Team mit geballter Fachkompetenz durchgezogen“, freut sich Voit.

Mit dem neuen Angebot bekommen die Kunden eine zusätzliche Serviceleistung, die sie vor allem in Hinblick auf das eigene Zeitmanagement entlasten soll. Voit: „Unser Unternehmen befindet sich im Wandel. Der PACK-O-MAT ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir uns mit Neuerungen befassen, durch den engen Kontakt die Kundenwünsche aufgreifen und uns auch weiterhin als innovativer Partner des Fachhandwerks präsentieren.“

Die Funktionalität der Paketstation ist durch die Integration in die gängigen Geschäfts- und Bestellprozesse gesichert. Nach einer Kontrolle, ob die georderten Produkte in eines der 16 Fächer passen, wird spätestens 45 Minuten nach dem Bestelleingang das Material in die Station eingelegt. Anschließend bekommt der Kunde eine SMS-Nachricht auf sein Smartphone, diese enthält einen nach dem Zufallsprinzip systemisch generierten Zugangscode. Ab dann kann der Kunde jederzeit mithilfe des persönlichen Zugangscodes die bestellte Ware entnehmen. Der PACK-O-MAT ist an sieben Tagen pro Woche täglich 24 Stunden nutzbar.

Produkte bis zwei Meter Länge im Fach

Der neue PACK-O-MAT steht rechts neben dem Haupteingang der REISSER-Ausstellung in Heilbronn, ist rund um die Uhr frei zugänglich, genügend Parkmöglichkeiten sind auch vorhanden. Aufgestellt wurde die Paketstation aus Stahl auf einem speziellen Fundament. Voit: „Wir haben uns im Vorfeld mit einigen Lieferanten beschäftigt und für einen namhaften Hersteller entschieden. Denn wir wollen unseren Kunden eine reibungslose Funktion zusichern. Die Fachfirma hat die Anlage nach unseren Wünschen konzipiert und erstellt.“ Nicht nur der Aspekt der witterungsgeschützten Ware stand im Fokus, sondern auch die Größe der Fächer. Das REISSER-Projektteam legte großen Wert auf die Tiefe, um ein größtmögliches Spektrum an Produkten hinterlegen zu können.

Ob Fitting oder Ersatzteil, ob Keramikwaschtisch, WC oder kleiner Heizkörper, sogar Rohre bis zu einer Länge von zwei Metern sind für den PACK-O-MAT kein Problem. Die Paketstation ist 2,20 Meter breit, hat eine nutzbare Höhe von 2,10 Meter und eine Fachtiefe von 72 Zentimetern und kann jederzeit erweitert werden. „Das wird nicht unsere letzte Innovation sein, denn REISSER bewegt sich dynamisch“, prognostiziert der Niederlassungsleiter. Weitere Paketstationen sind bereits in Planung.