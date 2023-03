Unter dem Messemotto „Effizient in die Zukunft? Regeln wir gemeinsam.“ hat sich Oventrop mit wegweisenden Systemlösungen für mehr Energieeffizienz in der Gebäudetechnik auf der ISH 2023 präsentiert. Ein besonderes Highlight war dabei die Vorstellung des neuen Joint Ventures seero, in dem Oventrop gemeinsam mit den Partnern LEG Immobilen SE und mantro grüne Lösungen rund um die Themen Heizen und Nachhaltigkeit/ESG für Wohnimmobilien entwickelt.

Mit dem neuen System seero Pro konnte das Joint Venture dabei auch gleich ein erstes Produkt für den smarten hydraulischen Abgleich in der Wohnungswirtschaft ankündigen. Denn seero Pro regelt den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage automatisiert für jeden einzelnen Heizkörper. Anders als beim manuellen Verfahren müssen vorab keine Auslegung erstellt und keine Voreinstellungen am Heizkörperventil vorgenommen werden. Einmal am Heizkörper installiert, regeln die digitalen Thermostate den hydraulischen Abgleich automatisiert und zuverlässig. Mit einer bedarfsgeführten Temperatursteuerung und intelligentem, smarten Heizen wird zusätzliche Heizenergie gespart. Die Energieeinsparung beträgt insgesamt rund 30 Prozent. Nicht zuletzt ist das System besser skalierbar als andere verfügbare Lösungen und insgesamt perfekt für den Einsatz in der Wohnungswirtschaft abgestimmt.

Darüber hinaus standen bei der ISH 2023 wegweisende hydraulische Systemlösungen und Stationen von Oventrop, die die Energieeffizienz der Gebäudetechnik erhöhen und die Anbindung von Wärmepumpen und Hybridsystemen vereinfachen, im Fokus. Mit KRING als starkem Partner an der Seite präsentierte Oventrop zudem wegweisende Lösungen für Nah- und Fernwärmenetze, denen bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zukommt.

Auf besonderes Interesse stießen auch die Services und Software aus dem Hause Oventrop, mit denen das SHK-Handwerk passgenaue Unterstützung erhält – zum Beispiel mit dem Planungs- und Projekt-support, dem Vormontageservice für Wohnungsstationen oder den Weiterbildungsmöglichkeiten in der OV Academy.

Folgende modulare Produkt-Neuheiten und Highlights standen auf der ISH 2023 am Oventrop-Messestand im Fokus:

HydroControl: Messbar einfacher

Oventrop hat seine HydroControl Strangventile noch besser gemacht, damit man mit ihnen noch schneller und einfacher arbeiten kann. Nur eines ist gleichgeblieben: Auch die neuen Strangventile sind absolut zuverlässig und präzise. Und das über lange Zeit in bester Oventrop Qualität. Das modulare System bietet Nennweiten bis DN 400 und ermöglicht damit den hydraulischen Abgleich für jeden Gebäudetyp und Einsatzbereich. Mehr dazu online auf hydrocontrol.oventrop.com

FloorCon: Flächenheizungen und -kühlungen einfach in Betrieb nehmen

Mit der neuen FloorCon Anschlussleiste bietet Oventrop eine Systemlösung für die schnelle, einfache und sichere Inbetriebnahme von Flächenheizungen und -kühlungen: Einfach verdrahten, einschalten, fertig – ganz ohne manuelle Voreinstellungen. Mit einem adaptiven hydraulischen Abgleich, der sich auch im Regelbetrieb permanent optimiert, und einer bedarfsgeführten Vorlauftemperaturregelung sorgt die FloorCon Anschlussleiste für zusätzliche Effizienz im Gesamtsystem Flächenheizung und -kühlung. Die FloorCon Anschlussleiste ist perfekt abgestimmt auf den Betrieb mit Regudis W-HTE Wohnungsstationen und den ClimaCon F Raumthermostaten. Mehr dazu online auf floorcon.oventrop.com

ClimaCon F: Ein System, viele Möglichkeiten

Mit den ClimaCon F Raumthermostaten präsentiert Oventrop eine Systemlösung, die sich einfach installieren und schnell konfigurieren lässt. Ihr mehrfach ausgezeichnetes, eigenständiges Design zeigt, wie moderne Haustechnik aussehen kann. Die verschiedenen Ausführungen reichen vom einfachen Raumthermostat, der die Temperatur regelt, bis hin zu einer digitalen Lösung für Heizen und Kühlen, die man per App bedienen kann. Die ClimaCon F Raumthermostate lassen sich leicht nachrüsten und sind auch für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet. Mehr dazu online auf climacon.oventrop.com

Regudis W-HTE: Vormontiert, einfach installiert, zeitgemäß geregelt

Die Regudis W-HTE Wohnungsstation von Oventrop setzt bei der dezentralen Trinkwassererwärmung schon heute Standards am Markt. Mit den wegweisenden Lösungen zur Erweiterung der Wohnungsstation kommen nun neue Funktionen hinzu. Beispielsweise mit dem Durchlauferhitzermodul, das Trinkwasser bei niedrigen Vorlauftemperaturen einfach nachheizt und damit Wärmepumpen noch effizienter macht. Oder dem neuen Duo-Heizkreistrennmodul – zur Systemtrennung des wohnungsseitigen vom gebäudeseitigen Heizkreis. Mehr dazu online auf regudis.oventrop.com