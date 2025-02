Energieeffizienz, der Umstieg auf erneuerbare Wärmequellen und die fortschreitende Digitalisierung in der Haus- und Gebäudetechnik - die SHK-Branche steht vor großen Herausforderungen. Bei der ISH 2025 zeigt Oventrop deshalb nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen für effizientes Wärmen, Kühlen und sauberes Trinkwasser. Ob Neubau oder Sanierung, hydraulischer Abgleich oder der Austausch alter Gasthermen durch die Thermentauschstation Regudis W-HTE GT- Oventrop bietet überzeugende Lösungen für die Wärmewende.

Am Oventrop-Messestand in Halle 9.1 A06 können die Besucher der ISH das gesamte Leistungs­spektrum des sauerländer Familienunternehmens entdecken. Von wegweisender Stationstechnik, die Wärmenetze und Erneuerbare Energien in Quartiere und Gebäude einbindet, über eine effiziente Verteilung der Wärme im Gebäude bis hin zur präzisen und zuverlässigen Regelung des Raumklimas bietet Oventrop perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen. Erstmals zeigt Oventrop dabei auch, wie sich diese Systemlösungen miteinander vernetzen lassen und so zusätzliche Mehrwerte für Immobilienwirtschaft, Handwerk und Endkunden schaffen.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Lösungen für Nah- und Fernwärmenetze, die bei der Wärme­wende eine Schlüsselrolle spielen sollen. Mit KRING als starkem Partner innerhalb der Oventrop Gruppe bietet Oventrop abgestimmte und bis in jede Wohneinheit durchdachte Lösungen für Wärmenetze. Vom Einbinden von ganzen Wohnquartieren und einzelnen Gebäuden in Wärmenetze bis hin zur präzisen Regelung der Raumtemperatur - alles aus einer Hand.

Mit OV+ stellt Oventrop auf der ISH 2025 erstmals eine cloudbasierte Lösung vor, um beispielsweise die Regudis H Hausübergabestationen zu digitalisieren und zu vernetzen. So können Wärmenetzbetreiber ihre Netze effizient steuern und Fachhandwerker können aus der Ferne für einen optimalen Betrieb und Service sorgen.