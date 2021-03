Digital und doch interaktiv

Um Kunden und Besuchern das gewohnt persönliche und direkte Oventrop-Messeerlebnis bieten zu können, wurde bei der Gestaltung des digitalen Messeprogramms auf Interaktion Wert gelegt. So gibt es anstelle persönlicher Gespräche am Stand die Möglichkeit, sich online über Video-Calls und Chats mit den Experten und Vertriebsmitarbeitern von Oventrop zu verbinden. Die diesjährigen modularen Produkt-Highlights erhalten ihre eigene digitale Präsentationsfläche und werden mit Videos, Live-Sessions und mehr präsentiert. Und in effizienten Online-Seminaren können SHK-Profis ihr Fachwissen erweitern. Sein komplettes Programm zur ISH digital präsentiert Oventrop in Kürze auf www.oventrop.com

Neues von Oventrop auf der ISH

Oventrop ist mit einer Produkt- und Service-Offensive sowie neuem Markenauftritt ins Jahr 2021 gestartet. Dieser Start wird nun auf der ISH für alle Besucher sichtbar. So können sich Kunden und Partner auf eine neue Generation von Strangventilen, neue Raumbediengeräte sowie wegweisende Lösungen zur Erweiterung der Wohnungsstation Regudis W-HTE freuen. Ein Besuch lohnt sich also sowohl für Oventrop-Neukunden als auch für langjährige Oventrop-Partner.

Wer bereits vorher einen Eindruck vom neuen Markenauftritt bekommen möchte, kann sich den neuen Auftritt der Marke Oventrop auf www.ov.de/2021 ansehen.