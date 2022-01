Pressemeldung

Mit unseren Hausabflussrohrsystemen HT Safe® und Skolan Safe® bieten wir Ihnen nicht nur gleich zwei Rohrsysteme mit unschlagbarem Schallschutz (HT Safe®: 21 dB, Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016), Skolan Safe®: 17dB, Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)), sondern viele weitere Eigenschaften, die Sie kennen sollten!

Wir haben in beiden Rohrsystemen werkseitig unsere patentierte 3-fach-Dichtlippe eingelegt, wodurch eine schnelle Verarbeitung und ein absolut sicheres Abdichten selbst unter widrigsten Bedingungen in der bewährten Handwerkerpraxis garantiert ist.

Und damit wir Ihnen die Verarbeitung so einfach und schnell wie noch nie machen, hat Ostendorf Kunststoffe als erster Rohrhersteller eine Zentimetermarkierung auf den Rohren angebracht, die ein schnelles Ablängen ohne viele Hilfsmaterialien ermöglicht.

Um ein möglichst breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdecken zu können, bieten wir Ihnen bei unserem HT Safe® bereits Nennweiten von DN/OD 32 bis DN/OD 160 an. Unser Skolan Safe® ist in den Nennweiten DN/OD 58 bis DN/OD 200 erhältlich. Beide Systeme sind vollständig kompatibel. Suchen Sie eine optisch schöne Lösung bei Anschlussleitungen im sichtbaren Bereich bieten wir Ihnen unser HT-System (PP) in weiß in DN/OD 32 bis DN/OD 50 an.

Selbstverständlich geben wir Ihnen auch auf diese Rohrsysteme eine unschlagbare Garantie von 25 Jahren, wie auch auf alle weiteren Produkte aus dem Hause Ostendorf Kunststoffe.

Alle Fakten auf einen Blick:

HT Safe®:

Genormtes Produkt nach DIN EN 1451-1

Patentierte 3-fach-Dichtlippe

Hoher Schallschutz mit 21 dB (Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016))

Auffällige Farbgebung in Verkehrsgrau RAL 7043

Bewährte Zentimetermarkierung

Heißwasserbeständiges Polypropylen (PP-H), schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) und DIN EN 1451-1

Homogener Wandaufbau

Skolan Safe®:

Fertigung nach Zulassungsnummer Z-42.1-217

Patentierte 3-fach-Dichtlippe

Überragender Schallschutz mit 17 dB (Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016))

Bewährte Zentimetermarkierung

Für Sondereinsatzzwecke mit SABUG-Dichtung verschweißbar

Zugelassen für Zentralstaubsaugeranlagen

Homogener Wandaufbau

Bleiben Sie gespannt, in unseren nächsten Beiträgen erfahren sie viele weitere interessante Fakten zu unseren Hausabflussrohrsystemen HT Safe® und Skolan Safe®.