Ostendorf Kunststoffe: Wer und was steckt dahinter?

Seit mehr als 45 Jahren zählen wir zu den führenden Anbietern von Abwasserrohrsystemen. So bieten wir Ihnen neben unseren Tiefbauprodukten auch Kabelschutzrohre und schalldämmende Haustechnik-Systeme an und decken so das komplette Lieferspektrum ab.