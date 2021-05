Pressemeldung

Eine Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Deshalb bieten wir mit HT Safe® und Skolan Safe® zwei eigenständige Systeme aus Rohren und Formteilen an, die sich absolut keine Schwächen leisten. Und je nach Anwendung lassen sich die beiden sogar miteinander kombinieren – zu einer technisch und wirtschaftlich perfekt abgestimmten Gesamtlösung mit 25 Jahren Garantie und zuverlässiger Premiumqualität made in Germany.



Fertigung nach DIN EN 1451-1

21 dB (A)* Schallschutz nach DIN EN 14366

Patentierte 3-fach-Dichtung

Schwer entflammbar B1

* Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (Fraunhofer Institut, P-BA 222/2016)



Fertigung nach Z-42.1-217

17dB (A)** Schallschutz nach DIN EN 14366

Patentierte 3-fach-Dichtung

Für Sondereinsatzzwecke verschweißbar

** Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (Fraunhofer Institut, P-BA 221/2016)

Neugierig geworden? Dann schauen Sie sich gerne unsere Produktfilme auf YouTube an:

HT Safe®: youtu.be/aMuFJNJ_2Pw

Skolan Safe®: youtu.be/872mEH8ULa0