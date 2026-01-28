Ostendorf Kunststoffe steht seit Jahrzehnten für hochwertige Kunststoffrohrsysteme „Made in Germany“. Als einer der wenigen verbliebenen deutschen Hersteller in diesem Segment bekennen wir uns klar zum Produktionsstandort Deutschland – und das nicht nur mit Worten, sondern mit kontinuierlichen Investitionen in unsere Werke und Prozesse.

Als zuverlässiger Partner des Sanitär- und Baustoffhandels bietet Ostendorf Kunststoffe eine breite und leistungsfähige Produktpalette. Dazu zählen schalldämmende Hausabflussrohrsysteme, robuste Kanalrohrsysteme, praxisgerechte Schachtsysteme sowie PE-Trinkwasserrohre und Kabelschutzrohre. Qualität, Normkonformität und Verarbeitungssicherheit stehen dabei stets im Fokus.

Als Hersteller mit drei deutschen Standorten profitieren unsere Kunden von kurzen Lieferwegen, hoher Liefersicherheit und einer gleichbleibend hohen Produktqualität. Gleichzeitig ermöglicht uns die Nähe zu Markt und Anwendern, schnell auf neue Anforderungen zu reagieren und unsere Systeme kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wir glauben an den Produktionsstandort Deutschland. Deshalb stärken wir unsere Werke auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gezielt durch Investitionen in moderne Anlagen, Automatisierung und nachhaltige Fertigungsprozesse. Damit sichern wir nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch langfristig Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Ostendorf Kunststoffe steht für Verlässlichkeit, Verantwortung und eine klare Haltung: Hochwertige Kunststoffrohrsysteme aus deutscher Produktion – heute und in Zukunft.