Sie wollen zuverlässige Produkte aus transparenter Produktion Made-in-Germany?

Sie wollen einen ehrlichen Ansprechpartner, der Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht?

Sie wollen Kundennähe und kurzfristige Lieferungen?





Dann entscheiden Sie sich direkt für Ostendorf Kunststoffe.



Denn Ostendorf Kunststoffe steht seit fast einem halben Jahrhundert für Zuverlässigkeit, Transparenz und Qualitätsprodukte, gefertigt auf modernsten Maschinen in Deutschland.

Wir bieten Ihnen nicht nur die Produktion in Deutschland an 3 Standorten mit über 450 qualifizierten, hoch motivierten Mitarbeitern sondern oben drauf geben wir Ihnen noch eine unschlagbare Garantie von ganzen 25 Jahren! Denn wir stehen zu dem, was wir tun und was wir können. Rohre und Formstücke aus Kunststoff!

Unsere Produkte für die Hausentwässerung, HT Safe® und Skolan Safe®, bieten Ihnen nicht nur sehr gute technische Eigenschaften und einen unverwechselbaren Schallschutz, auch die Wirtschaftlichkeit kommt hier nicht zu kurz. Denn unsere Produkte sind nicht nur richtig gut sondern auch richtig preiswert!

Und das Beste? Dank unseren 3 Werken in Deutschland befinden wir uns immer in Kundennähe und können kurzfristig reagieren.

Sie sind neugierig geworden? Dann scheuen Sie sich nicht Ihren Ansprechpartner zu kontaktieren. Unsere Kollegen aus dem Außendienst sind deutschlandweit für Sie unterwegs und kommen gerne auch auf einen persönlichen Besuch zu Ihnen. Eine Übersicht der Ansprechpartner finden Sie hier: www.ostendorf-kunststoffe.com/ansprechpartner