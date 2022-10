Ein Vierteljahrhundert geben wir unseren Kunden ein Garantieversprechen, denn wir wissen: Produkte aus dem Hause Ostendorf werden mit der wertgeschätzten Made in Germany Qualität gefertigt, unterlaufen diversen regelmäßigen Prüfungen durch interne und externe Prüfinstitute und bieten unseren Kunden die größtmögliche Sicherheit.

Unsere qualitativ hochwertigen Produkte sind alle DIN geprüft (Deutsches Institut für Normung) oder besitzen eine Zulassung. Sollte es dennoch mal zu einem Reklamationsfall kommen, lassen wir unsere Kunden nicht alleine. Unser technischer Außendienst ist in ganz Deutschland und Österreich verteilt und für Sie jederzeit kurzfristig vor Ort. Gerne prüfen wir die Reklamation am Produkt in unserer Qualitätssicherung. Im begründeten Reklamationsfall sorgen wir für einen unkomplizierten und reibungslosen Austausch. Dabei ist uns wichtig, immer im direkten Austausch mit dem Kunden zu sein.

Einmal gekauft, profitieren Sie von jahrelangem Support durch unseren Vertriebsinnen- und Außendienst, sowie den Kollegen aus der Qualitätssicherung.

Vertrauen Sie uns und den Qualitätsprodukten aus dem Hause Ostendorf!