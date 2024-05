Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH (im Folgenden kurz „Ostendorf“) mit Sitz in Vechta baut ihre Präsenz in Spanien weiter aus und übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2024 Isoltubex España S.L. (im Folgenden kurz „Isoltubex“), einen spanischen Hersteller von Rohrleitungssystemen für Heizung und Sanitärinstallation, im Rahmen der Nachfolgeregelung.

Die Ostendorf-Gruppe festigt mit ihrer zweiten Übernahme in Spanien ihre Position auf der iberischen Halbinsel und eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Haustechnik. Im Dezember 2022 hatte Ostendorf den in Alicante ansässigen Rohrhersteller Crearplast übernommen. Durch den neuen Verbund von Ostendorf, Crearplast und Isoltubex erhalten Kunden in ganz Spanien zukünftig Zugang zu einer breiten und innovativen Produktpalette und profitieren von gebündelten Kompetenzen, etwa im Service.

Holger Büscherhoff, CEO von Ostendorf, betont die strategische Bedeutung der Übernahme: "Isoltubex hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist zu einem führenden Unternehmen im iberischen Heizungs- und Sanitärmarkt aufgestiegen. Wir übernehmen eine etablierte Marke, mit der wir unsere Aktivitäten in Spanien auf ein neues Niveau heben und weitere zukunftsweisende Marktsegmente in Europa in Angriff nehmen können.“

Durch die Transaktion vereinen zwei traditionsreiche Familienunternehmen ihre Kräfte. Der Gründer von Isoltubex, Francisco Rodríguez Calderón, löst durch den Verkauf an Ostendorf die Nachfolgeregelung seines Unternehmens.

„Als Teil der Ostendorf-Gruppe kann sich Isoltubex mit dem bestehenden Management und allen Mitarbeitenden erfolgreich weiterentwickeln und seine internationale Reichweite ausbauen“, erklärt Antonio Sánchez, Leiter Finanzen von Isoltubex. „Unserem Team sowie unseren Kunden und Partnern können wir so für viele weitere Jahre Konstanz und Verlässlichkeit zusichern.“

Die Ansprechpartner für die Kunden und Partner auf beiden Seiten bleiben unverändert, der selbständige Marktauftritt von Isoltubex bleibt gewahrt. Francisco Rodríguez Calderón wird den Übergang begleiten und das Unternehmen gemeinsam mit dem bewährten Management um Antonio Sánchez (Leiter Finanzen), José Manuel Quel (Leiter Produktion) und Asunción Lavara (Leiterin Vertrieb) unter dem Dach von Ostendorf in die Zukunft führen.

OSTENDORF

Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH zählt zu den führenden Herstellern von Abwasserrohrsystemen in Europa und produziert Kunststoffrohre und Formteile aus PP, PVC und PE für die Haustechnik und den Kanalbau. Das Unternehmen betreibt insgesamt sieben Werke in Deutschland, der Schweiz, Polen, Tschechien und Spanien. Insgesamt beschäftigt Ostendorf über 1.000 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Euro.

ISOLTUBEX

Isoltubex España S.L. ist ein Anbieter von Rohren und Fittings für Heizungs-, Sanitär- und Gasinstallationen im spanischen Markt mit Sitz und Produktionsstätte in Valencia. Das Unternehmen ist spezialisiert auf PE und PP-Rohre sowie Fittings für Heiß- und Kaltwasseranschluss, für Radiatoranbindung und Gasinstallation sowie für die Fußbodenheizungsinstallation. Isoltubex erzielt derzeit einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro mit rund 85 Mitarbeitenden.

www.ostendorf-kunststoffe.com/

www.isoltubex.net/