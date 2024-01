Im Zuge eines vorangegangenen Architekturwettbewerbs, aus dem als Sieger die Molestina Architekten + Stadtplaner hervorgingen, errichtete die Kölner Wohnungsgenossenschaft auf dem 32.000 Quadratmeter-Areal eine moderne, drei- und viergeschossige Mehrgenerationen-Siedlung mit nunmehr 435 statt zuvor 350 Wohnungen. Die hellen und hochwertig ausgestatteten Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen verfügen heute über 41 bis 128 Quadratmeter Fläche.

Mit der Neubebauung „Ossendorfer Gartenhöfe“ in Köln hat DIE EHRENFELDER Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG die Wohnungsverhältnisse in Köln maßgeblich verbessert. Fotos: DIE EHRENFELDER_Ludolf Dahmen_www.ludolfdahmen.de

Realisiert wurde das Projekt in drei Bauabschnitten bis Ende 2021 für insgesamt rund 80 Millionen Euro. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind allesamt barrierearm gestaltet. Als Besonderheit entstand auch eine Demenz-WG mit neun Wohneinheiten. Ein Café, große Innenhöfe mit Urban Gardening-Flächen und ein Mehrzweckraum bieten zusätzliche Begegnungsräume. Der „grüne Raum“ blieb in seiner Fläche bewusst erhalten, obwohl eine dichtere Bebauung möglich gewesen wäre. Außerdem wurde ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept umgesetzt mit Car-Sharing, nahezu 1.000 Fahrrad-Stellplätzen und einer Haltestelle des Kölner Verkehrsverbunds.

Elektronische Durchlauferhitzer stehen für Nachhaltigkeit

Die dezentrale Warmwasserbereitung erfolgt mit elektronischen Durchlauferhitzern von AEG Haustechnik. So konnte auf ein kostenintensives kilometerlanges Warmwasserverteilsystem mit aufwendiger Zirkulationsanlage verzichtet werden. Kurze Leitungswege sparen sehr viel Energie und Wasser ein. Im Blick hatten die Entscheider auch die Hygiene: In den kurzen Rohren zwischen Durchlauferhitzer und Auslaufarmatur verbleibt kein stehendes Wasser - es fließt komplett ab.

Maximaler Komfort in jeder Wohneinheit

In rund zwei Drittel aller Bäder kamen die elektronischen AEG Durchlauferhitzer „DDLE ÖKO ThermoDrive“ zum Einsatz. Das Gerät arbeitet hocheffizient, ist mit zahlreichen Features ausgestattet und erfüllt gehobene Komfortansprüche bei der Nutzung von Warmwasser. Es liefert Warmwasser in unbegrenzter Menge, temperaturgenau von der ersten Sekunde an. Das große zweifarbige Display zeigt die gradgenaue Temperaturwahl, Durchflussmenge, Energieverbrauch oder Uhrzeit an. Die Farbe im Display wechselt von Blau auf Rot, sobald die Wassertemperatur 43 °C übersteigt - und signalisiert den Bewohnern somit Verbrühungsgefahr.

Für rund 160 öffentlich geförderte Wohneinheiten war der AEG Durchlauferhitzer „DDLE LCD“ die optimale Wahl. Diese Variante bietet aufgrund schneller Regelelektronik den gleichen, hohen Temperaturkomfort mit gradgenauer Temperaturauswahl wie das Modell „ÖKO ThermoDrive“, verzichtet aber auf einige Zusatzfunktionen. Installiert wurden die beiden elektronischen Warmwasserbereiter mit 24 kW und 27 kW - je nach räumlicher Aufteilung bzw. Anzahl der Entnahmestellen pro Wohneinheit. Somit steht für jede Anwendung in Küche, Bad und WC die optimale Warmwasserleistung bereit. Eine Warmwasserentnahme ist gleichzeitig z.B. an Waschtisch und Dusche möglich, ohne dass es zur Einschränkung bei Warmwassermenge oder Wassertemperatur kommt. Der “DDLE LCD" lässt sich auch an eine Solaranlage anschließen und nutzt dann Zulauftemperaturen bis 60°C, die Nacherwärmung erfolgt bis 45 °C.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer