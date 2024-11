Bereits zum sechsten Mal in Folge ist Stiebel Eltron zum „Liebling der Architekten“ gewählt worden. Der „Architects‘ Darling“ in der Kategorie „Klima / Lüftung / Wohnungslüftung“, verliehen von der Heinze GmbH, ging erneut an den Holzmindener Haustechnik- und Wärmepumpenhersteller.

„Das Thema Lüftung wird gerade im Neubausegment immer wichtiger. Eine besonders gute Wärmedämmung und dichte Gebäudehülle sorgen zwar dafür, dass kalte Luft nicht ins warme Haus dringt. Allerdings ist ein regelmäßiger Luftaustausch ebenso wichtig, damit stickige und feuchte Luft nicht zu Schimmelbildung führt. Komfortabler und deutlich effizienter als ständig die Fenster zu öffnen, sind Lüftungsanlagen“, sagt Henning Schulz, Diplom-Architekt und Pressesprecher von Stiebel Eltron. „Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Lüftungstechnik sind unsere Geräte bestens für die zentrale und dezentrale Belüftung von Wohnungsneu- und -bestandsbauten sowie kleinere Gewerbeobjekte geeignet – und das ist offensichtlich auch unter Architekten und Planern bekannt, die uns zum sechsten Mal in Folge mit dem ‚Architects‘ Darling‘ ausgezeichnet haben. Der Preis ist ein toller Erfolg für unser Unternehmen.“

„Architects‘ Darling“

Seit 2011 verleiht die Heinze GmbH die Auszeichnung „Architects‘ Darling“ für herausragende Leistungen und Innovationskraft in der Bauindustrie. Ausschlaggebend für die Wahl sind die Meinungen von Architekten und Planern in ganz Deutschland. In diesem Jahr nahmen insgesamt 2.054 von ihnen an der bundesweit größten, multimedial angelegten Branchenbefragung teil. Bei der feierlichen Preisverleihung am 7. November wurden 22 goldene Phönix-Trophäen – die „Oscars der Baubranche“ – als Brand-Awards verliehen.