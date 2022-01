Pressemeldung

Seit dem 3. Januar 2022 ist Enrico Bosa Head of Design bei der Oras Group, zu der auch die Hansa Armaturen GmbH gehört. In der neu geschaffenen Position ist der gebürtige Italiener für das Designmanagement der gesamten Gruppe verantwortlich. Bei der Entwicklung des Produktportfolios arbeitet der Armaturenhersteller schon seit Jahrzehnten eng mit externen Designpartnern zusammen. Die Vielzahl der Hansa Designpreise sind Beweis und Ansporn zugleich, sich hier stetig weiterzuentwickeln. Enrico Bosa wird mit unterschiedlichen internen und externen Stakeholdern arbeiten, um die branchenbekannte Kompetenz der Oras Group im Designmanagement auf das nächsthöhere Level zu heben.

Der renommierte Designer Enrico Bosa freut sich auf seine neue Aufgabe, die Designsprache des Armaturenherstellers weiter zu optimieren: „Ich strebe ein Design an, welches die Technologie zu einem Freund macht und nicht zu einem Element, das ‘studiert und verstanden werden muss‘. Mehr denn je ist es heute ein wichtiges Ziel, innovative Produkte als Instrumente zu nutzen, die die Bedeutung des Wasserverbrauchs vermitteln. Unsere Kunden für die Bedeutung eines bewussten Umgangs mit Wasser zu sensibilisieren, könnte ein guter Weg sein: Nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für uns alle. Außerdem geht es beim Design nicht nur um Formen, sondern vor allem um Emotionen. Die Arbeit am Geschichtenerzählen, um eine emotionale Verbindung zu schaffen, ist das, was ich am meisten am Design mag.“

Das Thema Design prägte Enrico Bosa bereits in seiner Jugend: Ab dem 14. Lebensjahr besuchte er Designschulen. Nach seinem Abschluss in Industriedesign und einem Master in industriellem Produktdesign am Politecnico di Milano unterrichtete er dort mehrere Jahre. Es folgten verschiedene Projekte im Studio Stefano Giovannoni in Mailand sowie die Gründung seiner eigenen Designmarke zusammen mit Isabella Lovero in 2007. Zwischen 2014 und 2020 war Enrico Bosa dann für den bekannten niederländischen Designer Marcel Wanders als Projektleiter und stellvertretender Kreativdirektor des Produktdesignteams tätig.

"Die Bedeutung der Designsprache war schon immer ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Durch den zunehmenden Wettbewerb und das steigende Angebot hat die Bedeutung von Design weiter zugenommen. Angesichts der umfangreichen Erfahrung von Enrico Bosa im Bereich Industriedesign bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit allen am Prozess beteiligten Experten zukünftig wettbewerbsfähige Kundenerlebnisse auf einem noch höheren Niveau schaffen", betont Kari Lehtinen, Präsident und CEO der Oras Group.