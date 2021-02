Redaktion: Oranier zählt seit Jahren zu den führenden Anbietern wasserführender Geräte. Aktuell sehen Sie ein gutes Potenzial für dieses Marktsegment. Worauf begründet sich Ihr Optimismus?

Nikolaus Fleischhacker: Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Zum einen sind es die steigenden Öl- und Gaspreise. Nach einem deutlichen Rückgang im Pandemiejahr 2020 kam es bereits im November zu einer Trendwende. Und wenn der Tanklaster dieses Jahr vorfährt, gehen Heizöl und Preis getrennte Wege: Während das Öl nach unten in den Keller gepumpt wird, klettern die Kosten nach oben. Statt 800 Euro sind nun wieder bis zu 1.200 Euro für eine Lieferung von 2.000 Litern zu zahlen. Analog verhält es sich mit der Gasrechnung.

Redaktion: Und zum anderen?

Fleischhacker: Die seit Jahresbeginn auf fossile Brennstoffe erhobene CO2-Abgabe wird in Zukunft für weiteren Auftrieb der Preisspirale sorgen. Pro Tonne Kohlenstoffdioxid werden jetzt 25 Euro fällig. Bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro pro Tonne. Dadurch werden die Haushalte finanziell belastet und suchen nach ökologischen Alternativen, die zudem von der Abgabe befreit sind. Hier kommen Brennholz und Pellets ins Spiel. Heizen mit Holz ist wirtschaftlich und effizient, nachhaltig und klimaneutral – alles in allem gibt es ein gutes Gefühl.

Redaktion: Diese Tatsachen sprechen alle für Holzfeuerungen. Warum greifen Verbraucher in Zukunft wieder vermehrt zu wassergeführten Öfen?

Fleischhacker: Niedrigenergie- und Passivhäuser dominieren den Neubaumarkt, aber auch Bestandsgebäude werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben entsprechend saniert. Der hohe Dämmstandard und die ökologischen Anforderungen führen dazu, dass die Verbraucher die Kraft des Feuers optimal und am besten doppelt nutzen möchten. Obendrein kann der Einbau eines wasserführenden Pelletofens staatlich gefördert werden. Das lohnt sich für den Endkunden und ist ein starkes Argument im Verkaufsgespräch.

Redaktion: Worin sehen Sie Ihre Stärke im Bereich der wasserführenden Geräte?

Fleischhacker: Wir sind seit fast 20 Jahren in diesem Marktsegment tätig. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte herzustellen. Unser Angebot bietet für jede Preislage etwas – vom Einstiegsmodell bis hin zu gehobenen Designprodukten. Optisch verfügen wir über die gesamte Range von eckig bis rund. Und damit sich jeder Ofen optimal an das Wohnumfeld anpasst, haben wir zahlreiche Verkleidungen in Natursteinen und farbiger Keramik zur Auswahl.

Redaktion: Und auf der technischen Seite?

Fleischhacker: Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines Kaminofens mit Wasserwärmetauscher und einem zweiten Energieerzeuger auf regenerativer Basis, wie eine Solaranlage oder Wärmepumpe. Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützen wir den Fachmann bei der Planung und Einbau von Heizungsanlagen. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie die hydraulische Ladestation, elektrische Differenzschaltung sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung. Unser Service umfasst somit alle Eckpunkte zur optimalen Einbindung des Ofens in den Heizkreislauf.

Redaktion: Hat der Fachhandel weitere Vorteile, wenn er mit Oranier arbeitet?

Fleischhacker: Unsere Handelspartner bekommen durch unsere Schulung die Möglichkeit, den Verbraucher optimal zu beraten. Zudem verfügt Oranier über einen flächendeckenden Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie über ein großes Ersatzteillager, wodurch schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus ermöglicht wird.

Redaktion: Herr Fleischhacker, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Tipp:

Oranier ist Herausgeber des Standardwerks „Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen“. Neben umfangreichen Informationen zu Aufbau und Funktion wird Schritt für Schritt die Realisierung einer solchen Anlage erklärt. Detaillierte Skizzen und Schaltungsbeispiele helfen bei der Planung. Der 256 Seiten umfassende Ratgeber ist im Buchhandel für 19,90 Euro oder direkt über www.oranier.com erhältlich.