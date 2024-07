Oranier: Einfach genial - Wasserführender Kaminofen nutzt die Kraft des Feuers

Die größten Kostentreiber im Haushalt sind die Heizung und die Warmwasserbereitung. Alleine in den letzten drei Jahren hat sich der Preis für Heizöl verdoppelt und aufgrund der gestiegenen CO2-Steuer sowie der politischen Situation ist keine Entspannung in Sicht. Doch es gibt einen Lösungsansatz: Wer einen modernen Kaminofen zur Unterstützung der Heizung nutzt, spart Öl oder Gas und somit bares Geld. Denn bezogen auf die Heizleistung sind Brennholz aus der Region sowie in Deutschland produzierte Holzbriketts und Pellets im Vergleich zu importiertem Heizöl oder Erdgas günstiger.