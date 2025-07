Wenn die Außentemperaturen steigen, zählt im Kühlschrank die Kälte doppelt. Moderne Geräte müssen heute mehr leisten als bloß zu kühlen: Sie sollen energieeffizient arbeiten, Lebensmittel zuverlässig schützen und sich zugleich dezent in die Küche einfügen. Genau an diesem Punkt setzt eine Innovation der ORANIER Küchentechnik an, die Funktion und Gestaltung miteinander verbindet: die sogenannte Dark Inox Stirnwand – eine dunkle Edelstahlfläche auf der hinteren Innenseite des Kühlraums.

Was auf den ersten Blick wie ein reines Designmerkmal erscheint, erfüllt einen klaren technischen Zweck: Die als inoxCOOLING bezeichnete Technologie speichert Kälte deutlich besser als herkömmliche Kunststoffflächen. Der Grund liegt in der hohen Materialdichte und Wärmeleitfähigkeit von Metall. Edelstahl nimmt Kälte schnell auf, speichert sie lange und gibt sie gleichmäßig an den Innenraum ab.

Kälte, die man spürt

Das Prinzip lässt sich leicht nachvollziehen – und sogar spüren: Wer im Sommer einen gekühlten Metallbecher in der Hand hält, merkt sofort, wie intensiv das Material die Kälte speichert. Ein Kunststoffbecher dagegen wird schnell warm. Ähnlich im Kühlschrank: Die Edelstahl-Stirnwand bleibt kalt – auch bei mehrfach geöffnetem Gerät. Gerade an heißen Tagen und wenn häufig ein- und ausgeräumt wird, sorgt das für ein stabiles Frischeklima. Die Temperatur im Kühlschrank bleibt konstant und Lebensmittel halten länger. Und weil die Zieltemperatur schneller wieder erreicht wird, läuft der Kompressor seltener – das spart spürbar Energie.

ORANIER setzt auf ein durchgängiges Kältekonzept, das Design und Effizienz vereint – und bietet inoxCOOLING in verschiedenen Geräten an: vom kompakten Modell für kleinere Haushalte bis hin zum großzügigen Vollraumkühlschrank. Auch die Ausstattung folgt bei diesen Geräten dem Anspruch an Frische und Komfort: Das be-fresh-Fach reguliert die Luftfeuchtigkeit und hält Obst und Gemüse länger knackig. Im Gefrierteil verhindert die No-Frost-Technologie die Eisbildung – manuelles Abtauen entfällt. Und wer größere Mengen einfrieren möchte, aktiviert den Super-Modus mit Tiefkühlleistung bis minus 25 Grad. Weitere Informationen zur Technik und dem Gesamtkonzept unter: www.oranier.com