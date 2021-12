Pressemeldung

Mit dem "kleinen Schwarzen" macht man nie etwas verkehrt. Ob pure Eleganz oder legere Moderne - dezent schwarz fügt sich in jedes Ambiente.

Die Serie Optima X transportiert diese altbekannte Weisheit nun in Badezimmer rustikaler Landhäuser genauso elegant, wie in hochmoderne Designbäder.

Das vollständige Programm Optima X rund um Waschtisch, Badewanne, Dusche & Co. – bisher in attraktiver Chromausführung- wurde nun in mattes, tiefes Schwarz getaucht. Die klaren Akzente setzen nicht nur außergewöhnliche Highlights für sich, sondern helfen auch gern dabei, individuelle Einrichtungen optisch elegant einzurahmen.

Hochwertige Materialien, erstklassige Verarbeitung, maximaler Bedienkomfort und herausragendes Design – all das macht die neue Optima X [2] Einhebelmischer-Serie einzigartig.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Mit einer über 5 Jahre garantierten Produktgarantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik.