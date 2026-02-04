Der Sanitärspezialist stellt Interessierten auch in diesem Jahr in verschiedenen Online-Seminaren innovative Armaturen- und Systemlösungen für den gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Sanitärbereich vor. Teilnehmende erfahren hierbei Details zu den Sanitärprodukten direkt vom Hersteller und haben die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Teilnahme an den jeweils 1-stündigen Trainings ist natürlich kostenlos.

Die Online Seminare starten am 12. Februar 2026. Erfahren Sie mehr über das smarte Wassermanagementsystem mit C-Modul und weitere spannende Themen.

Sie finden das Online-Seminar-Angebot für das 1. Quartal dieses Jahres auf der Hersteller-Website: Online-Seminare KWC Professional. Gewünschten Termin und Thema wählen, Anmeldedaten eintragen und absenden. Anschließend erhalten die Teilnehmenden eine Einladung als Teams-Besprechung.