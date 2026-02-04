KWC Aquarotter: Online-Seminare starten wieder
Die Online Seminare starten am 12. Februar 2026. Erfahren Sie mehr über das smarte Wassermanagementsystem mit C-Modul und weitere spannende Themen.
Sie finden das Online-Seminar-Angebot für das 1. Quartal dieses Jahres auf der Hersteller-Website: Online-Seminare KWC Professional. Gewünschten Termin und Thema wählen, Anmeldedaten eintragen und absenden. Anschließend erhalten die Teilnehmenden eine Einladung als Teams-Besprechung.
Technische Hotline: 03378 - 818-531
Angebotsberatung: 03378 - 818-532