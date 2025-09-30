Online-Seminar von GdW und Bosch am 14. Oktober
Im kostenfreien Online-Seminar, das der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. gemeinsam mit Bosch Home Comfort veranstaltet, erhalten Ihre LeserInnen praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungsansätze.
Themen im Überblick:
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Fristen zur 65%-EE-Vorgabe
- Technische und wirtschaftliche Vorteile von Wohnungsstationen
- Kombinationsmöglichkeiten mit Wärmeerzeugern
- Praktische Beispiele für Planung, Umsetzung und Modernisierung
Referent:
Markus Herden, Experte bei Bosch Home Comfort
Termin:
📅 Dienstag, 14. Oktober 2025
🕙 10:00 – 10:45 Uhr (MESZ)
Im Anschluss an den Vortrag haben Teilnehmende die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den Referenten zu stellen und in den Austausch zu gehen.
Hier können Sie sich kostenfrei anmelden: t1p.de/e9sm2