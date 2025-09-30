Viele Wohnungsunternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, wie der Abschied von Gasetagenheizungen gestaltet werden kann. Wohnungsstationen bieten hierfür spannende Perspektiven: Sie vereinen Energieeffizienz, Zukunftssicherheit und hohen Wohnkomfort.

Im kostenfreien Online-Seminar, das der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. gemeinsam mit Bosch Home Comfort veranstaltet, erhalten Ihre LeserInnen praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungsansätze.



Themen im Überblick:

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Fristen zur 65%-EE-Vorgabe

Technische und wirtschaftliche Vorteile von Wohnungsstationen

Kombinationsmöglichkeiten mit Wärmeerzeugern

Praktische Beispiele für Planung, Umsetzung und Modernisierung

Referent:

Markus Herden, Experte bei Bosch Home Comfort

Termin:

📅 Dienstag, 14. Oktober 2025

🕙 10:00 – 10:45 Uhr (MESZ)



Im Anschluss an den Vortrag haben Teilnehmende die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den Referenten zu stellen und in den Austausch zu gehen.

Hier können Sie sich kostenfrei anmelden: t1p.de/e9sm2