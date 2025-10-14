Am 4. November 2025 können Sie ab 14 Uhr kostenlos an dem Online-Seminar teilnehmen. In dem Online-Seminar der DOYMA GmbH & Co zum Thema Brandschutz in Leitungsanlagen erfahren Sie mehr über den vorbeugenden baulichen Brandschutz.

Die DOYMA GmbH & Co zählt als Experte im Bereich des vorbeugenden baulichen Brandschutzes und verfügt über eine beeindruckende Fachkompetenz in diesem Bereich. Dieses Wissen möchten wir in einem Online-Seminar am Dienstag, den 4. November 2025 ab 14 Uhr gerne mit Ihnen teilen.

Der Brandschutz in Leitungsanlagen zählt zu den zentralen Sicherheitsanforderungen in einem Gebäude, denn Fehler können im Ernstfall gravierende Folgen haben. Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (kurz MLAR) bildet hierfür den bundesweiten Standard – doch wie lässt sich das in der Praxis korrekt umsetzen?

In unserem kompakten Online-Seminar vermitteln wir Ihnen in 2,5 Stunden fundiertes Praxiswissen zur MLAR.

Zu den Themen zählen:

Aktuelle Anforderungen und Auslegungshilfen

Häufige Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung

Fachgerechte Umsetzung und Dokumentation von Abschottungen

Anhand von konkreten Praxisbeispielen und einer systematischen Darstellung der Richtlinieninhalte werden Sie lernen, wie Sie von der Planung bis zur Abnahme rechtssicher und technisch einwandfrei arbeiten.

Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme freut sich darauf, Sie in diesem Online-Seminar begrüßen zu dürfen!

Also zögern Sie nicht

melden sich HIER kostenlos für das Online-Seminar an.

Gerne können Sie auch ihre persönlichen Praxisfragen mitbringen.