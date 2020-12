Ole Møller-Jensen, Geschäftsführer der Danfoss GmbH und Präsident der Region Zentraleuropa, verabschiedet sich nach rund 42 Jahren bei Danfoss Ende 2020 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Stefan König, der bereits seit 1990 im Unternehmen ist.

Ole Møller-Jensen [65] startete seine Karriere 1978 am Hauptsitz des Technologieunternehmens in Nordborg, Dänemark. Seitdem ist er durchgehend für die Danfoss Group tätig, seit 2015 in seinen derzeitigen Funktionen, die er vom Firmenstandort in Offenbach aus ausübt. Seit seinem Eintritt ins Unternehmen hatte Møller-Jensen umfangreiche nationale und internationale Verantwortung in fast allen Geschäftsbereichen von Danfoss. Diese umfasste verschiedene Positionen in Sales & Marketing, Produktentwicklung und im Management von Divisionen bis hin zum Präsidenten eines Danfoss Geschäftsbereichs.

Überdies engagierte sich Ole Møller-Jensen in diversen Gremien für die Energiewende, ist Mitglied des Vorstands des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) und gern gesehener Sprecher auf Veranstaltungen wie dem dena Energiewende-Kongress.

„Ich erinnere mich noch an meinen allerersten Tag bei Danfoss. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ein paar Jahre bleibe und dann weiterziehe. Aber ich bin geblieben, habe mich ständig neuen und spannenden Herausforderungen gestellt und viele Menschen in allen Teilen der Welt und in allen Bereichen von Danfoss kennengelernt”, sagt Ole Møller-Jensen. „Danfoss ist ein unglaubliches Unternehmen mit einer Vision, der ich mich zu 100 Prozent anschließe, und einer DNA, der ich mich sehr verbunden fühle. Mit seiner Unternehmenspolitik und seinen Produkten setzt sich Danfoss zudem für Themen wie Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklungsziele ein. Neben dem hohen Fokus auf Kundenzufriedenheit und einer Personalpolitik, die stets die Entwicklung der Mitarbeiter im Auge hat, war all dies immer ein wichtiger Motor für meine Tätigkeit. Die Entscheidung aufzuhören war also nicht einfach. Ich freue mich nun sehr darauf, meine Energie meiner Familie und meinen Freunden widmen zu können.“

Ab Januar 2021 übernimmt Stefan König [58] die Position des Geschäftsführers der Danfoss GmbH und das Amt des Präsidenten der Region Zentraleuropa. In seiner vorherigen Position war Stefan König bei Danfoss Power Solutions als Vice President Sales EMEA & APAC tätig.

Stefan König ist bereits seit 1990 bei Danfoss. Im Rahmen verschiedenster Managementpositionen in Vertrieb und Marketing war er unter anderem auch für die wichtigen Danfoss Märkte in China und Japan verantwortlich. Zudem war er Geschäftsführer der Danfoss Produktionsstätte in Neumünster und bekleidete Vorstandspositionen von Danfoss Joint-Venture-Unternehmen in Asien.