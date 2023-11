Als Ihr B2B-Versandgroßhandel ist es uns wichtig, Ihnen stets das richtige Sortiment zu bieten. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Armstrong sind wir noch leistungsfähiger und bieten Ihnen künftig eine große Bandbreite an Heizungsumwälzpumpen und Zirkulationspumpen zu hochattraktiven Preisen.

Wie immer liefern wir bundesweit zu Ihnen oder auf Wunsch auch direkt auf Ihre Baustelle.

Nutzen Sie jetzt unsere Einführungsaktion mit der HEP Optimo Basic zu einem spannenden Netto-Preis – inklusive Isolierung: Unser Klassiker zum Super-Preis: Armstrong HEP Optimo Basic

Entdecken Sie die neue, attraktive Prämienwelt und kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel:

Noch kein Wagner-Kunde?

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!

