Du möchtest die Führung übernehmen, Prozesse mitgestalten und Zukunft bewegen? Als stellvertretende Gruppenleitung Versand & Lagerwirtschaft (m/w/d) bei DOYMA unterstützt Du nicht nur im Tagesgeschäft, sondern prägst Abläufe, entwickelst das Team weiter und machst unsere Logistik jeden Tag ein Stück besser.

Du hast Lust auf Verantwortung, packst gerne an und möchtest Dein Know-how im Bereich Lager und Versand einbringen? Dann suchen wir genau Dich!

Als stellvertretende Gruppenleitung Versand und Lagerwirtschaft (m/w/d) arbeitest Du Seite an Seite mit der Gruppenleitung. Ihr bildet ein starkes Team, das das operative Geschäft der DOYMA GmbH & Co gemeinsam lenkt und weiterentwickelt.

In Deiner Rolle steuerst und koordinierst Du die täglichen Abläufe, bringst Verbesserungsvorschläge aktiv ein und sorgst mit Deinem Team für eine reibungslose Materialversorgung. Du führst Inventuren durch, verantwortest die Bestände im Bereich Lager sowie Versand und unterstützt bei der Einsatzplanung. Im Vertretungsfall übernimmst Du die vollständige Verantwortung – fachlich, organisatorisch und disziplinarisch.

Das bringst Du mit:

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik oder eine vergleichbare Qualifikation und Du hast fundierte Erfahrung im operativen Logistikumfeld. Des Weiteren sind erste Führungserfahrungen vom Vorteil. Alternativ bist Du bereit, diesen Schritt jetzt zu gehen und Verantwortung für Kollegen, Prozesse und Ergebnisse zu übernehmen. Zudem ist der Umgang mit MS Office und ERP-Systemen für Dich eine Selbstverständlichkeit. Außerdem führst Du klar, verbindlich und auf Augenhöhe, gehst offen auf Veränderungen zu und hast Freude daran, gemeinsam mit Deinem Team etwas zu bewegen.

Unser Angebot für Dich:

Bei uns erwartet Dich nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden Familienunternehmen, sondern auch ein attraktives Gesamtpaket: Du arbeitest in einer 38-Stunden-Woche mit flexiblen Arbeitszeiten und hast die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung – steht Dir ebenso zur Verfügung wie ein leistungsorientiertes Vergütungssystem.

Darüber hinaus profitierst Du von zahlreichen Zusatzleistungen wie betrieblichem Kindergeld, Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen und einer betrieblichen Unfallversicherung. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement inklusive EGYM Wellpass sorgt für Dein Wohlbefinden, ebenso wie unser Business-Bike-Angebot und attraktive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits.

Ein motiviertes Team, ein familiäres Miteinander mit echter Du-Kultur sowie regelmäßige Firmenevents machen Deinen Arbeitsalltag noch angenehmer. Eine strukturierte Einarbeitung und vielfältige persönliche sowie fachliche Weiterbildungen geben Dir die nötige Sicherheit und Entwicklungsperspektive – für eine erfolgreiche und langfristige Zukunft bei uns.

Du möchtest Dich langfristig weiterentwickeln und Teil eines eingespielten Teams in einem expandierenden Familienunternehmen werden?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!