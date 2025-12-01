ÖkoFEN wünscht grüne Weihnachten
Das ÖkoFEN Team wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues Jahr voller Energie!
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Deutschland
Telefon: 08204 - 2980-0
12.12.2025
Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr
Quelle: destatis.de
12.12.2025
Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr
Quelle: destatis.de
15.12.2025
Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr
Quelle: destatis.de